Хороший мальчик любит, когда за ним бегают дамы. Пес в прямом эфире похитил у журналистки микрофон

Сначала видеооператор следил за журналисткой, после чего связь прервалась, но уже через 20 секунд корреспондент вернулась в прямой эфир, и рядом с ней сидел похититель микрофона. "Погода действительно отличная, подходит для прогулок с вашими собаками", - закончила репортаж журналистка, поглаживая ретривера.

Esquire отмечает, что это уже не первый случай, когда собаки вмешиваются в работу телеканала. Так, в 2017 году пес во время прямого эфира с лаем чуть не залез на стол. В итоге ролик стал вирусным и набрал на YouTube-канале "Мир 24" 16 миллионов просмотров.