Сб, 3.04.2021
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Игорь Жданов, директор ФБК

Хороший мальчик любит, когда за ним бегают дамы. Пес в прямом эфире похитил у журналистки микрофон

ФОТО: скриншот видео

1 апреля золотистый ретривер по кличке Мартин подшутил над корреспондентом российского телеканала "Мир 24" Надеждой Сережкиной - пес отобрал у нее микрофон, когда она в прямом эфире рассказывала о погоде в Москве, пишет Esquire.

В итоге, журналистка погналась за животным, выкрикивая "Стоять! Иди сюда! Эй, стой, стой! Стоять!"

Сначала видеооператор следил за журналисткой, после чего связь прервалась, но уже через 20 секунд корреспондент вернулась в прямой эфир, и рядом с ней сидел похититель микрофона. "Погода действительно отличная, подходит для прогулок с вашими собаками", - закончила репортаж журналистка, поглаживая ретривера.

В результате нападения мохнатого друга человека никто не пострадал, остались лишь следы клыков на насадке микрофона.

Esquire отмечает, что это уже не первый случай, когда собаки вмешиваются в работу телеканала. Так, в 2017 году пес во время прямого эфира с лаем чуть не залез на стол. В итоге ролик стал вирусным и набрал на YouTube-канале "Мир 24" 16 миллионов просмотров.

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