Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Елгаве и Талсинском крае

В целом в столице за 14 дней коронавирусом заразились 2355 человек.

В Елгаве в пятницу было зарегистрировано 20 новых случаев заражения, всего за две недели там заболели 300 жителей.

В Талсинском крае - 18 новых случаев и 90 за две недели.

Кроме того, в Даугавпилсе вчера было констатировано девять новых случаев Covid-19, и за 14 дней кумулятивное число заболевших там сократилось до 330 жителей. Днем ранее во втором по величине городе Латвии было открыто 34 новых случая заболевания.

В Юрмале за прошедшие сутки констатировано семь новых зараженных, в Резекне и Бабитском, Озолниекском и Стопиньском краях - по шесть, в Валмиере, Огрском и Лудзенском краях - по пять. В ряде других самоуправления за прошедшие сутки зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 2355, в Даугавпилсе - 330, в Елгаве - 300, в Лиепае - 224, в Юрмале - 201, в Гулбенском крае - 173, в Резекне - 156, в Огрском крае - 139, в Лудзенском крае - 123, в Саласпилсском крае - 102. В свою очередь в других самоуправлениях общее число заболевших за две недели не превышает 100.

Дурбский край - единственный, где за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного больного Covid-19, а в 29 краях их число от одного до пяти.

На данный момент 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 в Латвии составляет 352,2 случая.

В 33 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 12 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 65 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 45 - в возрасте от 40 до 49 лет, 38 - в возрасте от 50 до 59 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 279 новых случаев Covid-19, умер один человек.

Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет.

За прошедшие сутки сделано 4324 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 867 человек.

Такого небольшого количества смертей пациентов с Covid-19 не регистрировалось с ноября. Последний раз один человек с коронавирусом умер 7 ноября, а 22 ноября - ни одного.

На данный момент умерло 1923 человека, заразившихся Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,2 случая на 100 000 жителей.

За прошедшие сутки в больницы Латвии поступили 63 пациента с Covid-19, в том числе один был переведен из другого медучреждения, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В пятницу, 2 апреля, из больниц выписаны шесть переболевших Covid-19 пациента, в том числе один переведен в другое медучреждение.