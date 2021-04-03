С завтрашнего дня привиться от Covid-19 смогут и пожилые люди старше 60 лет

Таким образом, будет открыта еще одна группа приоритетно вакцинируемых лиц.
Павлютс отметил агентству LETA, что, посетив сегодня центр вакцинации в Екабпилсе, он убедился, что тестирование работы центра массовой вакцинации было нужно и стоила того.
"Подобную информацию я получил и из других центров вакцинации. В то же время мы получили несколько уроков, которые примем во внимание", - признал премьер, добавив, что
сейчас более быстрый ход вакцинации осложняет то, что часть людей отказывается вакцинироваться вакциной AstraZeneca. Кроме того, люди отдают предпочтение вакцинации в рабочие дни.
Чтобы вакцинация проходила быстрее, принято решение о возможности еще на два дня продлить работу хотя бы отдельных центров массовой вакцинации.
В то же время уже принято решение расширить группы вакцинируемых. Сегодня открыта возможность вакцинироваться и родителям тяжело больных детей и опекунам тяжело больных лиц.
"Я также подписал распоряжение с завтрашнего дня открыть для вакцинации следующую приоритетную группу - пожилых людей в возрасте выше 60 лет", - сказал политик, добавив, что пожилые люди старше 70 лет могут подать заявку и получить вакцину без очереди.