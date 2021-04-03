Главное за 3 апреля ⟩ Начало массовой вакцинации и возможность привиться для пожилых людей старше 60 лет

События дня:

В субботу, 3 апреля, в Латвии началась массовая вакцинация от Covid-19. По всей стране открылись 12 центров, в том числе три - в Риге. У некоторых в первой половине дня выстроились очереди. В целом же процесс вакцинации проходил бойко - прививку в первый день получили 2680 человек. Центры вакцинации были открыты в тестовом режиме, чтобы убедиться в процессе массовой вакцинации и установить вещи, которые нужно улучшить.

С завтрашнего дня привиться от Covid-19 смогут и пожилые люди старше 60 лет. Таким образом, будет открыта еще одна группа приоритетно вакцинируемых лиц. По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, сейчас более быстрый ход вакцинации осложняет то, что часть людей отказывается вакцинироваться вакциной AstraZeneca.

Соцсети в Эстонии гудят: охранники торгового центра избили девушку без маски. Выяснилось, что инцидент, закончившийся травмами как для сотрудников службы безопасности, так и нападавших, начался вовсе не потому, что молодые люди не носили маски, как утверждается в соцсетях, а потому, что они повредили имущество центра и напали на сотрудников службы безопасности.

В Яунелгаве наблюдали необычные облака. Обычно такие облака образуются по краям грозовых облаков (чаще всего, когда гроза только что переместилась или за грозовым облаком). Вымеобразные облака образуются в нижних слоях атмосферы.

Некоторые школы в Латвии не дождутся возможного возобновления учебного процесса осенью после затяжного отдаленного обучения в 2020/2021 учебном году. Принято решение о ликвидации не менее пяти школ, а процесс реорганизации затронет более десяти учебных заведений.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 279 новых случаев Covid-19, умер один человек. За сутки в Латвии сделано 4324 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,2 случая на 100 000 жителей.

В Великобритании умерли семь человек, у которых после вакцинации AstraZeneca образовались тромбы. Всего там использовано уже более 18 миллионов доз вакцин AstraZeneca, и сейчас не известно, существует ли связь между вакцинацией и чрезвычайно редкими случаями образования тромбов.

В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 106 новых случаев Covid-19, что на 70 случаев меньше, чем днем ранее, однако относительно высокое число зараженных было зафиксировано в Елгаве и Талсинском крае.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 985 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил Департамент статистики. За минувшие сутки в Эстонии выявлено 519 новых случаев, скончались 15 человек.

Нидерланды запретили AstraZeneca для людей моложе 60 лет. Государство приняло такое решение в связи с образованием тромбов у небольшого числа привитых молодых людей.

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