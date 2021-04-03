Сб, 3.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы
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Навальный голодает, Путин – не в курсе

Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

  • В Кремле отреагировали на голодовку Навального в колонии. 
  • Откуда пошел Covid-19? ВОЗ представила доклад, вопросы остаются. 
  • За что Госдеп США критикует Минск и Москву?

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 03.04.2021

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 
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