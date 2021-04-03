Фото ⟩ Переполох в Таллинне: молодые вакцинировались вместо людей из групп риска

В центре вакцинации Сыле к вечеру навели порядок

Сегодня в 15-16 часов в таллиннском центре вакцинации Сыле было большое количество более молодых людей, которые уже получили вакцину или только ждали инъекции.

"Одно издание писало, что на самом деле можно вакцинироваться, и я догадывалась, что такая возможность может быть, - объяснила ожидающая вакцинации в таллиннском центре Сыле 38-летняя Юлия. - Но вакцины могли бы получить те, кому отдано преимущество, и важно, чтобы информация в первую очередь дошла до них. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то остался без вакцины".

Услышавший от друга о возможности вакцинироваться 47-летний мужчина сказал: "Я хотел вакцинироваться. Сразу, уже с июля. Я должен в связи с работой путешествовать и уже устал бояться заболеть. Конечно, я приду за вторым уколом. Также я жду паспорта вакцинации".

48-летний Ренеэ тоже сразу хотел вакцинироваться. "Жена позвонила и сказала, чтобы я пошел посмотрел, вдруг можно вакцинироваться в Сыле", - объяснил он.

Только вакцинировавшийся 40-летний Лаури сказал, что хотел вакцинироваться, поскольку верит ученым, которые заверяют, что вакцинированные легко переносят коронавирус. "Время для второго укола также поставили, его сделают в июне", - сказал Лаури, добавив, что летом хочет отправиться в путешествие, и надеется, что вакцинация даст уверенность, что для этого не будет препятствий.

22-летняя Мари сказала, что государство могло бы постепенно давать возможности вакцинироваться и более молодым людям. Она хочет вакцинироваться, чтобы отправиться в путешествие.

Около 17 часов вечера в центре Сыле появилась руководитель проводящего вакцинацию медицинского центра Confido Кади Ламбот и навела порядок в здании. "Вы не входите в группу риска и вам не разрешено вакцинироваться, - стала она проводить разъяснительную работу для стоящих в очереди людей. - Пожалуйста, идите домой".

Люди, которые явно слишком молоды для приглашенных на этот раз на вакцинацию, вежливо поблагодарили за информацию и ушли.

Также в четверг ночью открывший возможность для регистрации на вакцинацию для более молодых людей Medicum прекратил сегодня вечером заниматься самодеятельностью.

Глава Medicum Тынис Аллик сказал, что завтра можно провакцинировать 1600 человек, но на данный момент забронировано всего 300 мест.

Лоора-Элизабет Ломп