В сеть, предположительно, попали данные полумиллиарда пользователей Facebook

По его данным, утечка могла затронуть пользователей из 106 стран мира, в том числе - порядка 32 млн в США, 11 млн - в Великобритании, шесть млн - в Индии. При этом в сеть попали не только полные имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их страниц в Facebook, места жительства, даты рождения, ряд биографических данных, а в ряде случаев - также и адреса электронной почты.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

Эксперт по кибербезопасности заподозрил утечку еще в январе

Официально в Facebook Inc. пока не подтвердили утечку, однако представитель корпорации отметил в беседе с изданием, что информация оказалась доступна третьим лицам из-за уязвимости, которую компания позднее, в 2019 году, устранила.

Между тем, по словам Элона Гэла, сооснователя и технического директора компании по кибербезопасности Hudson Rock, он обнаружил утечку еще в январе. Тогда, однако, база не была онлайн, а неизвестный пользователь хакерского форума разместил в сети рекламу автоматизированного бота, который мог предоставить телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей Facebook за вознаграждение.

Рекордный штраф за нарушение правил хранения личной информации клиентов

В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей, предписала Facebook Inc. выплатить рекордный штраф в размере 5 млрд долларов (4,4 млрд евро) после другой масштабной утечки. Это -рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из самых крупных, которых правительство США вообще когда-либо назначало, отмечала FTC.