Начинает работу центр массовой вакцинации в Цесисе

Центр расположен в бывшем магазине Super Netto. Вакцинация здесь будет проводиться сегодня и в понедельник, центр будет работать с 10.00 до 18.00.

Сегодня с 10.00 до 18.00 будут работать и три центра вакцинации в Риге - в выставочном холле на Кипсале, в конференц-центре Atta и гастрономическом павильоне Центрального рынка. Также сегодня будут работать прививочные центры в Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и Юрмальской спортивной школе.

В целом в пасхальные праздники в центрах массовой вакцинации доступны 9883 дозы вакцин. Больше всего людей планируется привить в Риге - для них предусмотрено 5400 доз.