Вс, 4.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Начинает работу центр массовой вакцинации в Цесисе

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня в Цесисе начинает работу центр массовой вакцинации от Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Центр расположен в бывшем магазине Super Netto. Вакцинация здесь будет проводиться сегодня и в понедельник, центр будет работать с 10.00 до 18.00.

Сегодня с 10.00 до 18.00 будут работать и три центра вакцинации в Риге - в выставочном холле на Кипсале, в конференц-центре Atta и гастрономическом павильоне Центрального рынка. Также сегодня будут работать прививочные центры в Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и Юрмальской спортивной школе.

В целом в пасхальные праздники в центрах массовой вакцинации доступны 9883 дозы вакцин. Больше всего людей планируется привить в Риге - для них предусмотрено 5400 доз.

Минздрав сообщает, что на этой неделе Латвия получила 68 400 вакцин, из них 12 600 предусмотрены для вакцинирования второй дозой, а остальные планируется использовать для вакцинации людей в центрах массовой вакцинации.

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