В первый день массовой вакцинации привито более 2800 человек
В первый день работы центров массовой вакцинации от Covid-19 привито более 2800 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В первый день работы центров массовой вакцинации от Covid-19 привито более 2800 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
После уточнения поступающих из центров вакцинации данных количество привитых может еще увеличиться.
Первую дозу вакцины вчера получили 2803 человека, вторую - 63. В целом вчера привито 2866 человек.
С начала вакцинации в Латвии вакцины от Covid-19 получили 146 752 человека, в том числе первую дозу - 121 868 человек, что составляет 6,43% населения страны.
Галерея: Работу начинает центры массовой вакцинации