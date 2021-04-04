Клип Manizha стал самым популярным на канале "Евровидения"

Певица опередила 39 других участников. Ранее лидером была сербская группа Hurricane с песней Loco Loco (6,7 миллиона просмотров).

Lenta.ru пишет, что Дмитрий Песков отреагировал на недовольство песней, но заявил, что не считает это предметом внимания и заботы. Официальный представитель Кремля добавил, что выбор песни осуществляется зрителями.