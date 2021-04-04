Вс, 4.04.2021
Маленьким школам с небольшим количеством учеников легче следовать протоколу безопасности. Дальнейшая организация школьной сети, особенно в контексте начальной и младшей средней школы, должна учитывать выводы пандемии. Инара Дундуре, представитель Союза самоуправлений Латвии
Инара Дундуре, представитель Союза самоуправлений Латвии
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Клип Manizha стал самым популярным на канале "Евровидения"

Manizha ФОТО: скриншот из видеоклипа

Клип российской певицы Manizha (Манижа Сангин) на песню Russian Woman ("Русская женщина") для "Евровидения" стал самым популярным на официальном YouTube-канале конкурса. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент у клипа Manizha свыше 6,9 миллиона просмотров.  

Певица опередила 39 других участников. Ранее лидером была сербская группа Hurricane с песней Loco Loco (6,7 миллиона просмотров).

Lenta.ru пишет, что Дмитрий Песков отреагировал на недовольство песней, но заявил, что не считает это предметом внимания и заботы. Официальный представитель Кремля добавил, что выбор песни осуществляется зрителями.

Русская православная церковь также не одобряет эту композицию.

Видео: Manizha - Russian Woman ("Русская женщина") 

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