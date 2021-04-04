Видео ⟩ Кристап Зутис в Узбекистане потерпел поражение техническим нокаутом

В столице Узбекистана Ташкенте состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира Муроджон Ахмадалиев защитил свои титулы и досрочно победил Рёсукэ Ивасу.
Во втором поединке основного боя (main card) латвийский боксёр Кристап Зутис вышел на ринг против местной звезды Баходира Жалолова.
Узбекскому боксёру с самого начала поединка удавалось держать Зутиса на дистанции. Он пробивал джебы и добавлял левую руку. Зутису так и не удалось подобраться к сопернику и перенести бой на более комфортную дистанцию.
Во втором раунде Жалолов отправил Зутиса в нокдаун, тот поднялся, но через несколько секунд снова упал на настил ринга. Судья остановил бой и присудил победу Жалолову техническим нокаутом.
Видео: Кристап Зутис против Баходира Жалолова
Благодаря этой победе Жалолов улучшил свой профессиональный боевой баланс до 8-0. Зутис за время своей карьеры провёл 11 поединков в профессиональном боксе. На его счету 7 побед и два поражения, а два поединка завершились без результата.