Вс, 4.04.2021
В независимом государстве не чествуют оккупантов, увековечивая их имена в названиях улиц. Карлис Шадурскис, депутат Рижской думы
Карлис Шадурскис, депутат Рижской думы

Видео ⟩ Кристап Зутис в Узбекистане потерпел поражение техническим нокаутом

Кристап Зутис ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 4 апреля, в Узбекистане состоялось боксёрское шоу, в котором также принял участие латвийский тяжеловес Кристап Зутис. Для латвийского боксёра бой закончился преждевременно техническим нокаутом.

В столице Узбекистана Ташкенте состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира Муроджон Ахмадалиев защитил свои титулы и досрочно победил Рёсукэ Ивасу.

Во втором поединке основного боя (main card) латвийский боксёр Кристап Зутис  вышел на ринг против местной звезды Баходира Жалолова.

Узбекскому боксёру с самого начала поединка удавалось держать Зутиса на дистанции. Он пробивал джебы и добавлял левую руку. Зутису так и не удалось подобраться к сопернику и перенести бой на более комфортную дистанцию.

Во втором раунде Жалолов отправил Зутиса в нокдаун, тот поднялся, но через несколько секунд снова упал на настил ринга. Судья остановил бой и присудил победу Жалолову техническим нокаутом.

Видео: Кристап Зутис против Баходира Жалолова

Благодаря этой победе Жалолов улучшил свой профессиональный боевой баланс до 8-0. Зутис за время своей карьеры провёл 11 поединков в профессиональном боксе. На его счету 7 побед и два поражения, а два поединка завершились без результата. 

НАВЕРХ
Back