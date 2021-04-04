Видео ⟩ Кристап Зутис в Узбекистане потерпел поражение техническим нокаутом

В столице Узбекистана Ташкенте состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира Муроджон Ахмадалиев защитил свои титулы и досрочно победил Рёсукэ Ивасу.

Во втором поединке основного боя (main card) латвийский боксёр Кристап Зутис вышел на ринг против местной звезды Баходира Жалолова.

Узбекскому боксёру с самого начала поединка удавалось держать Зутиса на дистанции. Он пробивал джебы и добавлял левую руку. Зутису так и не удалось подобраться к сопернику и перенести бой на более комфортную дистанцию.

Во втором раунде Жалолов отправил Зутиса в нокдаун, тот поднялся, но через несколько секунд снова упал на настил ринга. Судья остановил бой и присудил победу Жалолову техническим нокаутом.

Видео: Кристап Зутис против Баходира Жалолова