Covid-19: В Литве выявлено 833 новых случая, в Эстонии - 462
В Литве за минувшие сутки выявлено 833 новых случая Covid-19, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии - 462 новых случая.
В Литве за минувшие сутки выявлено 833 новых случая Covid-19, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии - 462 новых случая.
Литва
Скончались семь человек, зараженных коронавирусом.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составляет 379,5 случая. Доля положительных результатов тестов за последние семь дней составляет 6,8%.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3474 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 462 теста (13,3%),
На больничном лечении находятся 716 пациентов с коронавирусом, скончались 10 человек.
Всего в Эстонии с начала пандемии умер 941 человек с коронавирусом.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1053 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 18,2%.
От Covid-19 привиты 223 153 человека, в том числе обе дозы вакцины получили 68 648 человек. За сутки вакцинировано 8857 человек.