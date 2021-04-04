Вс, 4.04.2021
Если одни не идут, нужно дать возможность следующей группе. Вакцины, которые пришли на этой неделе, должны быть использованы в течение недели. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Covid-19: В Литве выявлено 833 новых случая, в Эстонии - 462

Иллюстративное фото ФОТО: Alexander Kirch/shutterstock.com

В Литве за минувшие сутки выявлено 833 новых случая Covid-19, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии - 462 новых случая.

Литва

Скончались семь человек, зараженных коронавирусом.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составляет 379,5 случая. Доля положительных результатов тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3474 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 462 теста (13,3%),

На больничном лечении находятся 716 пациентов с коронавирусом, скончались 10 человек.

Всего в Эстонии с начала пандемии умер 941 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1053 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 18,2%.

От Covid-19 привиты 223 153 человека, в том числе обе дозы вакцины получили 68 648 человек. За сутки вакцинировано 8857 человек.

НАВЕРХ
Back