Пасха в условиях коронавируса: Италия вводит строгий локдаун, президента Аргентины не уберег "Спутник V"

Италия вводит строгий трехдневный локдаун. По всей территории страны, где ежедневно фиксируется от 20 тысяч и более заражений коронавирусом, уже объявлен "красный режим"- самый высокий уровень ограничений. Закрыты школы, музеи, кафе и рестораны, большинство магазинов, запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Церкви на время пасхальных служб остаются открытыми, хотя прихожанам рекомендовано посещать богослужения только по месту проживания.

Второй год подряд папа Франциск будет оглашать свое пасхальное послание на пустой площади Святого Петра.

После пасхальных выходных ограничения в Италии останутся в силе как минимум до конца месяца - в одних регионах сохранится "красный режим", в других он будет ослаблен до "оранжевого".

Франция остается закрытой

Новые карантинные ограничения также объявлены во Франции: здесь начался уже третий локдаун на фоне резкого скачка случаев Covid-19, которые могут существенно усилить нагрузку на систему здравоохранения.

Ограничения будут действовать четыре недели.

Больница во Франции ФОТО: Reuters

В рамках новых ограничений продолжать работу могут только магазины, продающие товары первой необходимости. По всей стране введен комендантский час с семи вечера до шести утра. Со вторника всем, кто путешествует на расстояние более 10 километров от дома, будет необходимо объяснить причину поездки.

Начиная с января президент Франции Эммануэль Макрон пытался избежать нового локдауна, однако теперь признал, что без новой стратегии борьбы с коронавирусом Франция может потерять контроль над развитием пандемии.

Федеральное правительство Германии ранее отказалось от строгого карантина на Пасху. Однако сейчас региональные власти вводят дополнительные ограничения на период праздников. Так, в Берлине городской совет с пятницы разрешил выходить на улицу с 21:00 и 5:00 только в одиночку или вдвоем.

Ещё более строгие меры приняты в Гамбурге - там введен ночной комендантский час.

В продуктовые магазины с 31 марта пускают только в специальных респираторных масках FFP2, а во многие магазины одежды - только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус.

Пасхальное обращение президента Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с телевизионным пасхальным обращением, в котором призвал жителей страны объединиться и попытаться преодолеть кризис доверия к политикам, возникший в связи с пандемией коронавируса.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с телевизионным пасхальным обращением, в котором призвал жителей Германии объединиться и попытаться преодолеть кризис доверия к политикам ФОТО: Getty Images

Штайнмайер призвал политиков "взять себя в руки" в ответ на общественное разочарование. Он признал, что страна допустила ошибки в борьбе с пандемией, однако призвал жителей Германии не игнорировать вакцинацию и сделать прививку от коронавируса.

Он отметил, что Германия не была в числе мировых лидеров по борьбе с пандемией после первой волны, но и полным разочарованием, которым она часто себя называет, тоже не стала.

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