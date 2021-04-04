На прививку от Covid-19 записалось более 18 000 человек в возрасте от 60 до 70 лет

Вчера министр здравоохранения Даниэль Павлютс подписал распоряжение о начале вакцинации приоритетной группы людей старше 60 лет. В эту группу входят более 241 000 человек.

Стразда отметила, что в целом на сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 на вакцинацию записалось более 18 000 латвийцев в возрасте старше 60 лет. Среди подавших заявки из этой группы много людей с хроническими заболеваниями, поэтому, возможно, они уже получили вакцину.

В группе от 60 до 70 лет заявки подали 18 037 человек, которые не входят в другие группы. Из них 16 162 еще не вакцинированы.

С учетом многочисленности этой возрастной группы ее вакцинация будет проводиться постепенно. В первую очередь приглашения на прививку получат те люди из этой группы, которые подали заявки на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 или у семейного врача. Они будут приглашены на прививку в центры массовой вакцинации, медучреждения и к семейным врачам в ближайшие дни.

Как сообщалось, в целях более быстрой вакцинации рассматривается возможность еще на два дня продлить работу отдельных центров массовой вакцинации.

Одновременно принято решение расширить группы вакцинируемых. С субботы могут прививаться родители тяжелобольных детей и люди, ухаживающие за тяжелобольными лицами.