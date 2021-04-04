Павлютс пообещал "эксперимент" со свободной очередью на вакцинацию от коронавируса

Он указал, что планировал отозваться на призывы создать свободную очередь на вакцинацию, но это будет сделано управляемым образом.

"Мы не должны создавать неконтролируемые собрания, путаницу и эпидемиологические риски, а также не должны игнорировать положение приоритетных групп по отношению к людям с гораздо меньшим риском заболеваний", - поясняет министр.

Он отметил, что планировалось согласовать с муниципальной полицией и Национальными вооруженными силами, как в ближайшие дни организовать контролируемый эксперимент по свободному доступу в один из центров вакцинации, сохраняя подход с приоритетными группами, обеспечивая общественный порядок и не создавая эпидемиологических рисков.

Министр также принес извинения за неудачи, связанные с открытием крупных центров вакцинации на Пасху. 15

Павлютс подчеркнул, что с самого начала это было задумано как эксперимент по проверке технической готовности.

По его словам, с технической точки зрения все в порядке - центры хорошо подготовлены, работают бесперебойно и могут сделать гораздо больше прививок.

"К сожалению, мы столкнулись с неожиданно низкой отзывчивостью на предложение вакцинироваться - из-за праздников и опасений по поводу вакцины. Остались неиспользованные мощности. 15

Это новая ситуация", - поясняет министр.

Поэтому было принято решение разослать дополнительные приглашения нескольким существующим группам, а также открыть новые группы - членам семей тяжелобольных детей и подгруппе опекунов тяжелобольных, а также группе пожилых людей старше 60.

Это создало новые проблемы: около трети хронически больных людей нуждались в направлениях от семейного или лечащего врача.

Министр извинился за сложившуюся ситуацию и пообещал исправить ее сразу же после праздников, отметив, что некоторые центры продолжат работу и после Пасхи. Отправленные приглашения остаются в силе.

Министр также признал, что с отправкой большого количества новых приглашений и открытием новых групп, пропускная способность колл-центров на выходных стала очень низкой. Это планируется исправить до следующей крупной поставки вакцины.

Он поблагодарил всех, кто потрудился во время пасхальных праздников - врачей, наземных солдат и земессардзе, муниципальных служащих, волонтеров и тех, кто хотел сделать прививки.

Как сообщалось, в воскресенье подать заявку на вакцинацию против Covid-19 по телефону 8989 не было возможным.