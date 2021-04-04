Вс, 4.04.2021
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Райнис Вента, доктор биомедицинских технологий

Несколько больших центров вакцинации будут работать еще два дня после пасхальных каникул

Центр вакцинации на Рижском центральном рынке ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Некоторые из крупных центров вакцинации продолжат работу и после пасхальных каникул, 6 и 7 апреля, чтобы обеспечить доступ к вакцинации для тех, кто получил приглашение, но не смог приехать из-за планов на праздничные выходные или не имел необходимого направления врача? сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения. Центры будут работать, чтобы продолжить вакцинацию различных приоритетных групп.

Впервые были открыты крупномасштабные центры вакцинации, что позволило проверить ход масштабного процесса вакцинации и выявить необходимые улучшения. Поскольку не все жители были готовы приехать на вакцинацию в праздничные дни, хотя такая возможность была предоставлена, работа центров вакцинации будет продлена и после пасхальных каникул - некоторые из них также будут работать 6 и 7 апреля.

6 апреля будут работать 6 крупных центров: в Риге - BT1 на Кипсале, центр ATTA, а также центры в Валмиере, Юрмале и оба центра в Даугавпилсе. В свою очередь 7 апреля будут работать 11 крупных центров: в Риге - BT1 на Кипсале, центр ATTA, а также центры в Цесисе, Валмиере, Резекне, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Юрмале, и оба центра в Даугавпилсе. В эти центры жителей будут приглашать вакцинаторы.

В крупных центрах вакцину от Covid-19 получают сеньоры старше 70 лет, жители с хроническими заболеваниями, люди, проживающие в одном домохозяйстве с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, а также постепенно приглашаются жители в возрасте от 60 до 70 лет.

Вчера, 3 апреля во всех работавших 12-ти центрах, вакцину от Covid-19 получили более 2600 человек, сегодня вакцинация продолжилась.

5 апреляв Риге - BT1 на Кипсале, центр ATTA; Цесис, Даугавпилс (Центр культуры), Елгава, Юрмала
6 апреляв Риге - BT1 на Кипсале, центр ATTA; Валмиера, Юрмала, оба центра в Даугавпилсе
7 апреляв Риге - BT1 на Кипсале, центр ATTA; Цесис, Валмиера, Резекне, Елгава, Екабпилс, Лиепая, Юрмала, оба центра в Даугавпилсе
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