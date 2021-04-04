Коронавирус в Латвии - новая информация о случаях, выявленных за последние сутки

В последний день в Риге было зарегистрировано 88 заразившихся, общее количество больных в столице за 14 дней на данный момент составляет 2339 человек.

В Даугавпилсе было зарегистрировано 12 новых случаев заражения, общее число заболевших за последние две недели достигло 331 житель.

В последний день в Юрмале было обнаружено 11 новых инфицированных, в Елгавском и Огрском районах - по десять, а в Царникавском районе - семь. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2339, Даугавпилсе - 331, Елгаве - 292, Лиепае - 224, Юрмале - 205, Гулбенском районе - 174, а также Резекне - 153 человека.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14 кумулятивная дневная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 351.

В 31 муниципальном образовании этот показатель выше, в том числе в 12 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев на 100 000 населения за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, то оно является самым высоким в Риенском, Лудзском, Вилякском, Гулбенском, Зилупском, Кегумском, Балвском, Аглонском, Вараклянском, Акнистском районах и в Резекне.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.