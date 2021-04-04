Главное за 4 апреля ⟩ Живые очереди на вакцинацию и телефон Цукерберга в открытом доступе

События дня:

В сеть, предположительно, попали данные полумиллиарда пользователей Facebook. На одном из хакерских форумов в открытый доступ выложены личные данные и номера телефонов свыше 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В сеть попали не только полные имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их страниц в Facebook, места жительства, даты рождения, ряд биографических данных, но и адреса электронной почты. Жертвой стал даже основатель соцсети Марк Цукерберг.

С начала режима ЧС за нарушение ограничений выписано штрафов на 283 000 евро. С 9 ноября прошлого года по 30 марта текущего года было зарегистрировано 27 190 дел об административных правонарушениях за нарушение ограничений Covid-19. Всего было наложено штрафов на 283 616 евро, выплачено 250 432 евро. За это время Государственная полиция также выдала 55 335 профилактических указаний.

С двух финнов на родине взыскали штраф за хулиганство в Рижском порту - это первый случай в истории. Указанное взыскание было установлено для события, случившегося 11 июля 2020 г. Тогда полиция получила вызов в Рижский пассажирский порт, где двое пассажиров парома занимались хулиганством - мешали другим отдыхающим и пытались спровоцировать драку.

Пасха в условиях коронавируса: Италия вводит строгий локдаун, президента Аргентины не уберег "Спутник V". В преддверии Пасхи, которую католики и протестанты по всему миру встретили в воскресенье, многие страны усилили коронавирусные ограничения. Италия ввела строгий трехдневный локдаун, а президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным, несмотря на вакцинацию "Спутником V".

Коронавирус:

За сутки подтверждено 238 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 5,7%. Госпитализировано 49 больных. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 351 случай на 100 000 населения.

Павлютс пообещал "эксперимент" со свободной очередью на вакцинацию от коронавируса. Он указал, что планировал отозваться на призывы создать свободную очередь на вакцинацию, но это будет сделано управляемым образом. "Мы не должны создавать неконтролируемые собрания, путаницу и эпидемиологические риски, а также не должны игнорировать положение приоритетных групп", - пояснил министр. Также он принес извинения за неудачи, связанные с открытием крупных центров вакцинации на Пасху.

С сегодняшнего дня привиться от Covid-19 могут пожилые люди в возрасте от 60 до 70 лет. Учитывая большую численность этой возрастной группы, вакцинация для нее будет вводиться постепенно. Прежде всего, приглашение на вакцинацию (в виде текстового сообщения, электронной почты или звонка) получат те жители этой возрастной группы, которые подали заявку на вакцинацию на manavakcina.lv или по телефону 8989, или у семейного врача. Постепенно на вакцинацию будут приглашать и остальных жителей этой возрастной группы.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Путь Павла от рижского рок-музыканта до солиста Большого театра Беларуси: "Меня еще в роддоме прозвали Шаляпиным". 35-летний латвийский оперный певец Павел Трофимик сейчас является солистом Большого театра Беларуси. Его история похожа на сюжет кинофильма. Впрочем, он и сам это не отрицает.

Шведские власти случайно использовали мем для рекламы бесплатной вакцинации от коронавируса. Фотография Андраша Арато, которого называют Гарольдом, появилась на сайте Управления здравоохранения Стокгольма. Снимок сопровождала новость о том, что жители Швеции от 75 лет смогут сделать бесплатную прививку от Covid-19. После того, как это поняли, фотографию быстро поменяли.