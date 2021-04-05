Пн, 5.04.2021
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Неэкономичность и нарушения на протяжении десяти лет: социальные квартиры Риги превращаются в трущобы

ФОТО: Shutterstock

Рига уже много лет не выделяет деньги на ремонт сотен бесплатных социальных квартир, из-за чего некоторые из них уже превратились в трущобы, сообщила в воскресенье, 4 апреля, программа TV3 Nekā personīga.

Хотя в очереди за квартирами стоят более 2500 малообеспеченных и многодетных семей, в последние годы Рига опаздывает с восстановлением своих трущоб, и денег на ремонт сотен социальных квартир не хватает.

Неэкономический подход и нарушения в течение десяти лет - так о сносе 150 социальных жилых домов на улице Зиепью в Риге говорит Государственный контроль. Аудит пришел к выводу, что в управлении домами задействовано так много структур, что невозможно выяснить, кто несет ответственность за ущерб муниципалитету.

Согласно инвестиционному плану Риги, в Пардаугаве на улице Зиепью должно быть 150 социальных квартир. Однако свидетельств об инвестициях здесь нет, и неизвестно, когда муниципалитет очистит трущобы, потому что у него нет денег.

Госконтроль выделил этот дом в качестве примера в своей проверке управления муниципальной собственностью Риги, в котором отсутствие стратегии и координации привело к ряду неэкономичных решений. До 2011 года в пятиэтажном доме были общежития - отдельные комнаты с общими удобствами и кухней.

Начальник сектора Госконтроля Оскас Эрдманис указывает, что в 2011 году самоуправление решило освободить это здание от жителей, потому что там будет построено социальное жилье, но через три месяца в здании было приватизировано одно из помещений и был заключен договор купли-продажи, а еще через три года, в 2014-м, - было приватизировано еще одно помещение.

В результате муниципалитету пришлось выкупить переданные на приватизацию помещения и потратить на это не меньше 131 000 евро.

Один частный собственник устроил на первом этаже муниципального дома квартиру, другой - кафе и баню.

Домом управлял Департамент жилья и окружающей среды, но в 2015 году был задействован Департамент имущества, которому было поручено выкупить приватизированное помещение. В то время заведующим отделом был Олег Буров ("Честь служить Риге"), который сказал: "С одним вопрос удалось решить довольно быстро, с другим - дольше, потому что собственница изначально отказалась продавать помещение самоуправлению по рыночной стоимости. Насколько я помню, мы ей угрожали, что подготовимся, внесем в Сейм законопроект об отчуждении, и в итоге она согласилась".

Уже тогда самоуправление опасалось, что в случае принудительного отчуждения Сейм и правительство могут выявить его непоследовательность и растрату средств.

Буров считает, что другого выхода, кроме как выкупить, не было, потому что проводить реконструкцию выгодно для объединенного объекта. У Бурова нет ответа, почему реконструкция не состоялась.

Вячеслав Стефаненко, член партии Бурова, много лет возглавлял комитет по жилищному хозяйству и экологии, который отвечает за муниципальную жилищную политику. Он уже забыл о проблемах, из-за которых не смог получить деньги на реконструкцию социальных домов.

В надежде, что ремонт начнется раньше, в 2018 году дом был внесен в уставной капитал муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvnieks. Но денег у него тоже не оказалось, и проект был остановлен.

Похожая история встречается еще в трех домах, из которых несколько лет назад выселили жителей.

В Болдерае на улицах Лиелупес и Доломита, а также на улице Прушу в Кенгарагсе. Бездомные наносили вред постройкам, пока муниципалитеты не замуровали там двери и окна. Теперь они считаются законсервированными постройками.

Эрдманис отмечает, что в настоящее время в этих зданиях ничего не происходит: "Конечно, техническое состояние плохое. И в то же время, учитывая, что владеет этими зданиями, которые необходимо реконструировать, муниципалитет, он работает над новыми проектами - к примеру, на улице Межрозишу, - куда более дорогостоящими, чем ремонт уже существующих".

Муниципалитет потратил 17 миллионов евро на комплекс зданий на улице Межрозишу. Этих денег хватило бы на восстановление всех четырех трущоб, приобретение нескольких сотен квартир.

Но эти деньги Департамент жилищного строительства и окружающей среды не может получить годами.

Департаменту жилищного строительства и окружающей среды также принадлежит более 260 пустующих квартир в других многоквартирных домах, которые необходимо отремонтировать и передать многодетным семьям, сиротам или одиноким пенсионерам. Денег на ремонт этих домов тоже никогда не хватало.

В этом году на развитие выделено больше денег, и в ведомстве надеются отремонтировать и передать жильцам 120 квартир. Также были получены деньги на разработку проектов реконструкции трех трущоб.

Ингрида Мутянко, начальник отдела управления Департамента жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы, "частично согласна" с тем, что раньше жилищное строительство не было приоритетом. "Но сейчас дело обстоит так, что нам выделено больше средств, чем обычно, и мы работаем. Ремонтируем, перестраиваем, надеюсь, что в ближайшее время самоуправление Риги перестроит все эти общежития и у нас больше не будет общежитий с длинными коридорами и маленькими комнатками. Это наша цель", - говорит Мутянко.

Эдмунд Цепуритис, новый глава Департамента жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы, обещает, что в будущем жилищное строительство будет приоритетом. У Риги нет собственных денег, поэтому надеемся на европейские фонды.

"Главное, что показал отчет Госконтроля, - это то, что мы обнаружили, что в Риге не хватает или в принципе не существует жилищной политики. Мы очень быстро поняли, что в приоритете должно быть восстановление тех зданий, которые в настоящее время пустуют, что ухудшает окружающую их среду", - объяснил Цепуритис.

"Это также важная часть нашего плана: сколько мы можем обновлять каждый год, чтобы не планировать слишком много", - добавил председатель комитета.

Новая дума планирует восстановить трущобы либо в следующем году, либо в 2023-м, но до тех пор муниципальная собственность будет продолжать ухудшать окружающую среду, наносить ущерб ландшафту и привлекать бездомных.

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