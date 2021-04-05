Пн, 5.04.2021
Маленьким школам с небольшим количеством учеников легче следовать протоколу безопасности. Дальнейшая организация школьной сети, особенно в контексте начальной и младшей средней школы, должна учитывать выводы пандемии. Инара Дундуре, представитель Союза самоуправлений Латвии
Инара Дундуре, представитель Союза самоуправлений Латвии
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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года

Василиса Володина - известный российский психолог и большой эксперт в области астрологии. Ее прогнозы точны и наполнены позитивом. Старайтесь следовать простым советам эксперта, чтобы уберечь себя от неприятностей.

"Предстоящая неделя требует осторожности. Почему? (...)

Много страсти и много порыва действовать. Любой ценой, не отходя от кассы.

Кому-то захочется немедленно выйти на рынок ценных бумаг и рискнуть последним.

Кому-то - "позвонить его жене и все рассказать о наших отношениях".

Советую действовать исключительно с холодным носом, чтобы один порыв не перевернул всю вашу жизнь с ног на голову.

Повышены риски попасть в историю (не в том смысле, что на странице учебников, а в том смысле, что "вляпаться").

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Не призываю откладывать всю жизнь на потом, просто не играйте в странные игры со странными людьми.

Если чуете, что ситуация сомнительная, двусмысленная, полускандальная - не ходите в ту сторону.

А все остальное не возбраняется.

P. S.: для тех, кто хочет поумничать, пересказывая этот прогноз знакомым - начало недели осеняется секстилем Марса к Венере в Овен, а во второй половине более важен квадрат Марса к Нептуну", - так кратко описала Василиса Володина эту неделю на своей странице в Facebook.

А эксперты dailyhoro.ru добавили, что эти семь дней обещают быть интереснами и увлекательными, и на основании прогноза астролога дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

У Овнов начинается очень благоприятная неделя для финансовой активности - покупок, открытия нового бизнеса, начала новых дел и поисков работы. Считается, что люди этого знака смогут легко адаптироваться к новым условиям. Им все по плечу, но ровно до того момента, пока они не потеряют уверенность в себе. Овнам не стоит забывать о своевременном отдыхе. Работа - это хорошо, но отдых должен быть по расписанию, иначе можно перегореть.

Телец

Тельцам стоит перестать зацикливаться на прошлых обидах и негативе. Нужно посмотреть в будущее, забыв о своих ошибках. Их допускают все, но не все мучают себя переживаниями на этот счет. В период с 5 по 11 апреля будет проще жить тем, кто не думает о разочарованиях. Ночные светила раскроют достоинства Тельцов, которые помогут им преуспеть в бизнесе, работе, любви. Нужно лишь оставаться оптимистами, чтобы не отпугивать удачу.

Близнецы

У Близнецов эта неделя начнется не лучшим образом - вторник будет опасным днем. Далее звезды сжалятся над этими людьми, забрав весь негатив с собой. Любые ограничения спадут, дав Близнецам много свободы, ощущение счастья и уверенности. На этой неделе стоит браться за самые важные дела и временно не начинать ничего нового. Если в амурной сфере ожидается тишь да гладь, то в работе и бизнесе могут встречаться разочарования.

Рак

Ракам в эти семь дней стоит оградить себя от источников негатива, иначе они рискуют заработать низкую самооценку. Сейчас категорически запрещено перекладывать ответственность на других.

Раки, у которых хватит смелости и силы воли для того, чтобы признать свои ошибки, станут лучшей версией себя

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и заслужат огромное уважение со стороны коллег и друзей. Больше всего будет везти тем, кто работает в большом и дружном коллективе.

Лев

У Львов в самый разгар апреля ожидается период активных действий со стороны недоброжелателей. Отдыхать лучше всего с семьей, со второй половинкой. Важно навестить родных и близких, заняться чем-нибудь важным по дому. Можно начать ремонт, провести генеральную уборку. К проблемам лучше относиться философски, ведь они в  итоге сделают Львов лучше. Представителям этого знака стоит с головой окунуться в дела семьи.

Дева

Первая половина недели для Дев окажется очень продуктивной и яркой. Начиная с четверга все может измениться в худшую сторону. На выходных позитивная энергетика ночных светил частично вернется. Можно будет заняться спортом, посетить интересное место. Также выходные идеально подходят для романтики и знакомств. Полезными окажутся новые знания, получение опыта, повышение профессиональных навыков.

Весы

У Весов начинается очень удачное время для финансовой активности. Не исключено, что они найдут новый пример для подражания, поставят перед собой новые цели и обретут новую мотивацию.

Это время, когда не так важен конечный результат. Гораздо важнее будет иметь правильное "боевое" настроение.

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В любовной сфере также ожидается много интересного и приятного. Возможно, одинокие Весы смогут найти любовь.

Скорпион

На этой неделе хаос и неопределенность очень опасны для Скорпионов. Также им стоит опасаться ностальгии. Мысли о прошлом могут преобразоваться в неуверенность и сомнения, а для достижения успеха это очень неприятный факт. В состоянии апатии риск совершить ошибку гораздо выше, чем в нормальном настроении. Скорпионам стоит быть чуточку внимательнее к мелочам и стараться окружать себя оптимистичными людьми, полными добра.

Стрелец

У Стрельцов будет продуктивная, но очень непростая неделя - им придется потратить на работу и дела не только свое время, но и нервы. Здоровый сон превыше всего. Более того, Стрельцы на этой неделе могут видеть вещие сны. Интуиция этих людей будет очень мощной. Она не раз спасет их от проблем и направит по верному пути.

На выходных Стрельцов ожидают приятный визит, интересная встреча с новым человеком, позитивные новости.

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Козерог

На этой неделе Козероги могут быть самими собой и заниматься делами в одиночку, без посторонней помощи. Нужно стремиться к самодостаточности во всех жизненных аспектах. В конце недели полезными станут деловые и личные поездки. Смена обстановки пойдет на пользу здоровью и настроению представителей данного знака Зодиака. Дела редко будут идти наперекосяк, особенно если Козероги станут проявлять осторожность. Максимальная вовлеченность в дела принесет свои плоды.

Водолей

Водолеям стоит начать доверять своей интуиции. На этой неделе внутренний голос редко будет обманывать этих людей. Их ждет успех как в любви, так и в деловой сфере. Можно вкладываться в новый бизнес, менять валюту, совершать покупки. Одиноким Водолеям пойдут на пользу новые романтические знакомства (пусть и виртуальные).

Всем, кто состоит в отношениях, лучше не переживать по мелочам и проводить все свободное время с семьей, со своей половинкой.

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Рыбы

Первые два-три дня недели будут непростыми для Рыб. В данный период им стоит избавляться от негативных мыслей. Жизнь этих людей может круто поменяться. Появятся новые желания и цели, что ударит по кошельку. Рыбам не стоит жалеть денег на то, что сделает их счастливыми. В любви самым большим врагом успеха и счастья будет трусость. Нужно открыто выражать свои эмоции и чувства, не боясь говорить правду. Так будет лучше для всех. Звезды в идеальном положении для преображения жилища.

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