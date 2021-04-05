Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года

"Предстоящая неделя требует осторожности. Почему? (...)
Много страсти и много порыва действовать. Любой ценой, не отходя от кассы.
Кому-то захочется немедленно выйти на рынок ценных бумаг и рискнуть последним.
Кому-то - "позвонить его жене и все рассказать о наших отношениях".
Советую действовать исключительно с холодным носом, чтобы один порыв не перевернул всю вашу жизнь с ног на голову.
Повышены риски попасть в историю (не в том смысле, что на странице учебников, а в том смысле, что "вляпаться").
Не призываю откладывать всю жизнь на потом, просто не играйте в странные игры со странными людьми.
Если чуете, что ситуация сомнительная, двусмысленная, полускандальная - не ходите в ту сторону.
А все остальное не возбраняется.
P. S.: для тех, кто хочет поумничать, пересказывая этот прогноз знакомым - начало недели осеняется секстилем Марса к Венере в Овен, а во второй половине более важен квадрат Марса к Нептуну", - так кратко описала Василиса Володина эту неделю на своей странице в Facebook.
А эксперты dailyhoro.ru добавили, что эти семь дней обещают быть интереснами и увлекательными, и на основании прогноза астролога дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.
Овен
У Овнов начинается очень благоприятная неделя для финансовой активности - покупок, открытия нового бизнеса, начала новых дел и поисков работы. Считается, что люди этого знака смогут легко адаптироваться к новым условиям. Им все по плечу, но ровно до того момента, пока они не потеряют уверенность в себе. Овнам не стоит забывать о своевременном отдыхе. Работа - это хорошо, но отдых должен быть по расписанию, иначе можно перегореть.
Телец
Тельцам стоит перестать зацикливаться на прошлых обидах и негативе. Нужно посмотреть в будущее, забыв о своих ошибках. Их допускают все, но не все мучают себя переживаниями на этот счет. В период с 5 по 11 апреля будет проще жить тем, кто не думает о разочарованиях. Ночные светила раскроют достоинства Тельцов, которые помогут им преуспеть в бизнесе, работе, любви. Нужно лишь оставаться оптимистами, чтобы не отпугивать удачу.
Близнецы
У Близнецов эта неделя начнется не лучшим образом - вторник будет опасным днем. Далее звезды сжалятся над этими людьми, забрав весь негатив с собой. Любые ограничения спадут, дав Близнецам много свободы, ощущение счастья и уверенности. На этой неделе стоит браться за самые важные дела и временно не начинать ничего нового. Если в амурной сфере ожидается тишь да гладь, то в работе и бизнесе могут встречаться разочарования.
Рак
Ракам в эти семь дней стоит оградить себя от источников негатива, иначе они рискуют заработать низкую самооценку. Сейчас категорически запрещено перекладывать ответственность на других.
Раки, у которых хватит смелости и силы воли для того, чтобы признать свои ошибки, станут лучшей версией себя