Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года

"Предстоящая неделя требует осторожности. Почему? (...)

Много страсти и много порыва действовать. Любой ценой, не отходя от кассы.

Кому-то захочется немедленно выйти на рынок ценных бумаг и рискнуть последним.

Кому-то - "позвонить его жене и все рассказать о наших отношениях".

Советую действовать исключительно с холодным носом, чтобы один порыв не перевернул всю вашу жизнь с ног на голову.

Повышены риски попасть в историю (не в том смысле, что на странице учебников, а в том смысле, что "вляпаться"). 2

Не призываю откладывать всю жизнь на потом, просто не играйте в странные игры со странными людьми.

Если чуете, что ситуация сомнительная, двусмысленная, полускандальная - не ходите в ту сторону.

А все остальное не возбраняется.

P. S.: для тех, кто хочет поумничать, пересказывая этот прогноз знакомым - начало недели осеняется секстилем Марса к Венере в Овен, а во второй половине более важен квадрат Марса к Нептуну", - так кратко описала Василиса Володина эту неделю на своей странице в Facebook.