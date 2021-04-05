Фото ⟩ Как знаменитые латвийцы отметили Пасху

Певица Антра Стафецка гуляла в Огре.

Адриане Миглане отметила Пасху в кругу семьи.

Певица и голос эфира радио Pieci.lv Марта Григале показала, как необычно украсила яйца на Пасху.

Пасхальное торжество Арманда Симсона.

Телеведущая Лелде Цериня поделилась трогательными кадрами.

Исполнитель Донс нашел подснежники.

Музыкант Яниса Шипкевиц показал, как проходит праздник в их семье.

Тренер по легкой атлетике и фитнесу Занда Зариня-Решетина праздновала всем семейством.

Телеведущая Рута Двинска и ее дружная семья.

Необычный декор Иевы Флоренце.

Кулинар Сигне Мейране делится новыми секретами.

Врач-резидент в области гинекологии и родовспоможения Катрина Пуриня-Либерте и ее пасхальный натюрморт.

Линда Мурниеце на Пасху отдыхала.

Каспар Саулиетис отправился в поход.

Певец и телеведущий Ральф Эйландс тоже собрал праздничную корзинку.

Телеведущая и блогер Кристине Вирсните веселилась с детьми.

Юта Валдмане отмечала Пасху с возлюбленным и четвероногим другом.

Рихард Леперс катался на тракторе.