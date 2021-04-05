Фото ⟩ Новый цвет волос Регины Тодоренко, ретро от Кристины Асмус и невеста Ольга Бузова
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отправился в теплые страны, а кто отмечал день своего рождения.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отправился в теплые страны, а кто отмечал день своего рождения.
Лена Темникова отправилась на море.
Анна Седокова показала, как проходил ее концерт в Clubhouse.
Агата Муцениеце в элегантном платье на премии GQ.
Катерина Гордеева читала книгу.
Яна Кошкина вспоминала спортивное прошлое.
Регина Тодоренко в этом образе почти Эми Уайнхаус.
Филипп Киркоров и Ирина Дубцова в образе единорога на шоу "Маска".
Татьяна Мингалимова отмечала день своего рождения.
Саша Бортич и очаровательная собака.
Романтичные выходные Жени Мильковского.
Валерия показала, как готовится к выходу в свет, но вдруг отключают горячую воду.
Юлия Барановская показала подросшую дочь.
Демис Карибидис был на соревнованиях дочери.
Анфиса Чехова тоже улетела отдыхать.
Николай Басков сейчас в Арабских Эмиратах.
Солнечные выходные Веры Брежневой.
Беременная Юлианна Караулова на красной дорожке.
Строгий стиль Кети Топурии.
Ретро от Кристины Асмус.
Будни детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой.
Развлечения Иды Галич.
Кристине Орбакайте отмечала католическую Пасху.
Алена Водонаева провела вечер в ресторане.
Настя Ивлеева показала процесс покраски волос.
Задумчивый Сергей Лазарев.
Телеведущая и журналистка Лаура Джугелия на отдыхе.
Евгений Чичваркин тоже путешествует по теплым странам.
Ксения Бородина поддержала дочек на соревнованиях.
Апельсиновый позитив от Татьяны Брухуновой.
Сергей Жуков на прогулке.
Ольга Бузова словно невеста.
Андрей Мерзликин забрался на дерево.