"Бесполезный хромой": болельщики "Валенсии" раскритиковали возвращение Черышева на поле

Стоит отметить, что "Валенсия" в этот день потерпела очередное, 12-е, поражение в Ла Лиге из 29 матчей этого сезона, уступив "Кадису" со счётом 1:2. Добавим также, что воскресная игра была омрачена и скандалом - один из игроков "Кадиса" на расовой почве оскорбил Муктара Диакаби из "Валенсии", после чего "летучие мыши" покинули поле в полном составе, приостановив игру на 20 минут. На поле они вернулись только из-за угрозы технического поражения.