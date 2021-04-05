Пн, 5.04.2021
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"Бесполезный хромой": болельщики "Валенсии" раскритиковали возвращение Черышева на поле

Денис Черышев ФОТО: Denis Charlet / AFP / Scanpix

В воскресенье, 4 апреля, впервые с 24 января на поле в составе "Валенсии" появился российский футболист, полузащитник Денис Черышев. Однако, испанские болельщики его появление встретили едкими комментариями в социальных сетях, пишет Sport24.

Стоит отметить, что "Валенсия" в этот день потерпела очередное, 12-е, поражение в Ла Лиге из 29 матчей этого сезона, уступив "Кадису" со счётом 1:2. Добавим также, что воскресная игра была омрачена и скандалом - один из игроков "Кадиса" на расовой почве оскорбил Муктара Диакаби из "Валенсии", после чего "летучие мыши" покинули поле в полном составе, приостановив игру на 20 минут. На поле они вернулись только из-за угрозы технического поражения. 

Возвращаясь к российскому футболисту - Черышев вышел на замену на 73-й минуте и даже смог отличиться ударом в сторону девятки, который, правда, прошёл немного мимо цели. Фанаты за этот промах Черышева не пощадили:

  • "Надо смириться, что следующий матч нам играть с Черышевым. У нас все было неплохо, потому что его долго не было. Бесполезный хромой".
  • "Как мы были счастливы без Чернышева. Возвращаемся в реальность".
  • "Черышев сукин сын".
  • "Черышев не может быть футболистом "Валенсии"".
  • "Черышев против "Кадиса" - это крах".
  • "Каждый раз, когда Черышев играет против "Кадиса" на его поле, "Кадис" выигрывает".
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