KNAB: Возможно выделение финансирования из госбюджета и региональным партиям

Как отмечается в подготовленном бюро плане деятельности на 2021-2023 гг., в настоящее время из государственного бюджета финансирование получают партии, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей - 4,50 евро в год за каждый полученный голос, 0,50 евро за каждый полученный голос на последних выборах Европарламента и дополнительно 100 000 евро, если за партию на выборах в Сейм проголосовало более 5% избирателей.