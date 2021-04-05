Эксперт: антизападные санкции могут привести к рецессии в самой Беларуси

"К санкциям в отношении Беларуси присоединились почти все развитые страны. Если белорусские антизападные санкции приобретут серьезные масштабы, это чревато для нас рецессией. Пойдет ли государство по этому пути? У нас в стране принимаются решения не всегда рациональные с экономической точки зрения, поэтому можно ожидать чего угодно", - прокомментировал Naviny.by экономист Лев Львовский. Вместе с тем, экономисты надеются на здравый смысл и рассчитывают, что антизападные санкции не станут массовыми.

Беларуси прочат худшие показатели в ЕАЭС

Минэкономики утверждает, что в 2021 году белорусская экономика "развивается в положительной динамике" и "постепенно восстанавливается".

Действительно, на первый взгляд, ситуация улучшается, и после прошлогодней рецессии возобновился экономический рост. Как известно, по итогам января-февраля рост ВВП Беларуси составил 0,8%.

Однако даже скромные перспективы экономического роста вызывают вопросы.

Положительная динамика начала года наблюдалась на фоне низкой базы прошлого года, когда экономические показатели резко просели из-за нефтяного конфликта с Россией и снижения экспорта калийных удобрений. Соответственно, без официального ответа пока остается вопрос о том, какой будет экономическая динамика, когда эффект низкой базы прошлого года себя исчерпает.

Также нет ответа властей и на другой, еще более важный вопрос. Если, как заявляет Минэкономики, ситуация в стране "развивается в положительной динамике" и экономика "постепенно восстанавливается", то зачем делать секретным постановление правительства "О социально-экономическом развитии на 2021 год", которое принято с грифом "ДСП"?

Один из ключевых кредиторов Беларуси - Евразийский банк развития - пока смотрит на белорусскую экономику без особого оптимизма. Согласно оценкам экономистов ЕАБР, белорусская экономика вырастет в 2021-м всего лишь на 0,1%, в 2022-м - на 0,7%.

"У нас сдержанный взгляд на Беларусь и в силу того, что за последний год потенциальный рост ВВП в стране сильно просел, и в силу политического фактора, и в силу того, что стал сокращаться ИТ-сектор", - сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров, выступая недавно на онлайн-семинаре российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

По словам Винокурова, в 2023-2026 годы среднегодовые темпы экономического роста в Беларуси могут составить всего лишь 1,2%. Для сравнения: российская экономика, по словам Винокурова, в этот же период может расти ежегодно на 2,5-2,9%, таджикская - на 6,8-7%, кыргызская - на 3,9-4,7%, казахстанская - на 4,3-4,4%, армянская - на 3,8-5,8%.

Таким образом, в Беларуси прогнозируется наихудшая динамика в ЕАЭС.

Возможности стимулировать экономический рост за счет привлечения новых заимствований у Беларуси также весьма ограничены. По данным ЕАБР, Беларусь входит в группу стран евразийского пространства с приличным уровнем госдолга.

"Причем долг в основном валютный, велика доля рыночного, то есть дорогого долга", - прокомментировал Винокуров ситуацию с долгами Беларуси.

Перспективы не радужные, но может быть еще хуже