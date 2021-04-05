В понедельник работа в центрах массовой вакцинации в Риге и Цесисе идет по плану: все записи заполнены

Она сообщила, что в понедельник, 5 апреля, 300 человек будут вакцинированы в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка, 500 - в холле Кипсала и 200 - в Цесисе.

6 апреля в в холле Кипсала планируется вакцинировать 250 человек, а 7 апреля - 500 человек, и в связи с этим сделан запрос на дополнительные вакцины, которые 6 апреля будут доставлены в центры вакцинации утром.

Veselības centrs 4 и предприятие группы Vizuālā Diagnostika обслуживают два центра массовой вакцинации в Риге - на Кипсале и Центральном рынке, а также один центр в Цесисе.

Уже сообщалось, что во вторник, 6 апреля, будут работать шесть крупных центров - в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре Atta в Риге, в Валмиере, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.

В среду, 7 апреля, будут работать 11 центров вакцинации - в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре "Atta" в Риге, а также центры в Цесисе, Валмиере, Резекне, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.