Пн, 5.04.2021
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В понедельник работа в центрах массовой вакцинации в Риге и Цесисе идет по плану: все записи заполнены

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня работа в центрах массовой вакцинации в Риге и Цесисе идет по плану - все записи заполнены и вакцин достаточно, - сказала Катрина Приеде, медицинский консультант Veselības centrs 4, сообщает агентство LETA.

Она сообщила, что в понедельник, 5 апреля, 300 человек будут вакцинированы в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка, 500 - в холле Кипсала и 200 - в Цесисе.

6 апреля в в холле Кипсала планируется вакцинировать 250 человек, а 7 апреля - 500 человек, и в связи с этим сделан запрос на дополнительные вакцины, которые 6 апреля будут доставлены в центры вакцинации утром.

Veselības centrs 4 и предприятие группы Vizuālā Diagnostika обслуживают два центра массовой вакцинации в Риге - на Кипсале и Центральном рынке, а также один центр в Цесисе.

Уже сообщалось, что во вторник, 6 апреля, будут работать шесть крупных центров - в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре Atta в Риге, в Валмиере, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.

В среду, 7 апреля, будут работать 11 центров вакцинации - в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре "Atta" в Риге, а также центры в Цесисе, Валмиере, Резекне, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.

В настоящее время прививки в центрах массовой вакцинации могут сделать люди старше 70 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, проживающие вместе с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, люди, ухаживающие за тяжелобольными, а также постепенно приглашения получают люди в возрасте от 60 до 70 лет.

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