Видео ⟩ Во Франции министров обвинили в том, что они обедали в секретных ресторанах

Прокуратура Парижа заявила, что в воскресенье, 4 апреля, возбудила уголовное дело за создание угрозы для других лиц и незаконное трудоустройство, и что она пытается выяснить организаторов и участников этих тайных обедов.
В документальном фильме, показанном на выходных по частному телеканалу M6, неназванный мужчина сказал, что обедал в двух или трех секретных ресторанах с несколькими министрами.
Члены правительства сразу же опровергли свою причастность к подобной незаконной деятельности.
Однако министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил полиции проверить эту информацию.
В понедельник прокуратура заявила, что расследование продолжается, хотя мужчина, которого видели в фильме, отозвал свои обвинения.
Неназванного организатора тайных вечеринок из репортажа телеканала быстро вычислили, пишет "Медуза" со ссылкой на Le Parisien. Им оказался коллекционер и владелец дворца Palais Vivienne в Париже Пьер-Жан Шалансон. Адвокат Шалансона заявил, что его клиент шутил, говоря об участии министров в тайных ужинах.
Чтобы справиться с пандемией Covid-19, рестораны во Франции закрыты с октября.
Больничные отделения интенсивной терапии снова заполняются пациентами с Covid-19, а режим карантина, действующий в Париже и некоторых других регионах, только что был распространен на всю Францию.
Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил каналу LCI в воскресенье вечером, что власти в течение нескольких месяцев расследовали новости о секретных ресторанах и вечеринках и что 200 подозреваемым грозят "суровые штрафы".
Атталь также подчеркнул, что министры правительства "обязаны быть безупречными" и подавать пример другим.