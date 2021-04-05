Видео ⟩ Во Франции министров обвинили в том, что они обедали в секретных ресторанах

Прокуратура Парижа заявила, что в воскресенье, 4 апреля, возбудила уголовное дело за создание угрозы для других лиц и незаконное трудоустройство, и что она пытается выяснить организаторов и участников этих тайных обедов.

В документальном фильме, показанном на выходных по частному телеканалу M6, неназванный мужчина сказал, что обедал в двух или трех секретных ресторанах с несколькими министрами.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Члены правительства сразу же опровергли свою причастность к подобной незаконной деятельности.

Однако министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил полиции проверить эту информацию.

В понедельник прокуратура заявила, что расследование продолжается, хотя мужчина, которого видели в фильме, отозвал свои обвинения.

Неназванного организатора тайных вечеринок из репортажа телеканала быстро вычислили, пишет "Медуза" со ссылкой на Le Parisien. Им оказался коллекционер и владелец дворца Palais Vivienne в Париже Пьер-Жан Шалансон. Адвокат Шалансона заявил, что его клиент шутил, говоря об участии министров в тайных ужинах.

Чтобы справиться с пандемией Covid-19, рестораны во Франции закрыты с октября.

Больничные отделения интенсивной терапии снова заполняются пациентами с Covid-19, а режим карантина, действующий в Париже и некоторых других регионах, только что был распространен на всю Францию.

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил каналу LCI в воскресенье вечером, что власти в течение нескольких месяцев расследовали новости о секретных ресторанах и вечеринках и что 200 подозреваемым грозят "суровые штрафы".