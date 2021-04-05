Пн, 5.04.2021
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Карлис Шадурскис, депутат Рижской думы

"Я покраснел, мне стало стыдно": футболист рассказал о неприятном случае, связанном с Роналду

Криштиану Роналду ФОТО: AFP/SCANPIX

Крайний защитник футбольного клуба "Аталанта" Робин Госенс рассказал, как однажды попытался обменяться футболками с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду, но футболист ему отказал, пишет Sport24.

"Однажды после матча с "Ювентусом" я попытался осуществить мечту всей жизни о футболке Роналду. Как только прозвучал финальный свисток, я подошёл к нему, даже не объявив об этом публично. Но Роналду не согласился. Я спросил:

"Криштиану, можно твою футболку?" Он даже не посмотрел на меня, он просто сказал: "Нет!"

Я покраснел, мне стало стыдно. Я ушел и почувствовал себя маленьким. Наверняка вы знаете этот момент, когда происходит что-то неприятное, и вы оглядываетесь вокруг, не заметил ли это кто-нибудь", - приводит слова из биографии Госенса Goal.

Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала". Криштиану провёл за туринский клуб 124 матча и забил 96 голов. Контракт футболиста действует до лета 2022 года.

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