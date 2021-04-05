"Я покраснел, мне стало стыдно": футболист рассказал о неприятном случае, связанном с Роналду

"Однажды после матча с "Ювентусом" я попытался осуществить мечту всей жизни о футболке Роналду. Как только прозвучал финальный свисток, я подошёл к нему, даже не объявив об этом публично. Но Роналду не согласился. Я спросил:

"Криштиану, можно твою футболку?" Он даже не посмотрел на меня, он просто сказал: "Нет!" 1

Я покраснел, мне стало стыдно. Я ушел и почувствовал себя маленьким. Наверняка вы знаете этот момент, когда происходит что-то неприятное, и вы оглядываетесь вокруг, не заметил ли это кто-нибудь", - приводит слова из биографии Госенса Goal.