Главное за 5 апреля ⟩ Арест девушек в Дубае за "непристойное видео" и продолжение драмы в орлином гнезде

События дня:

Для обороны Латвии планируется закупить боевые бронетранспортеры, потратив на это 200 миллионов евро. Во второй раз в качестве партнера выбрана финская компания, предложение которой ранее было отклонено как несоответствующее требованиям и слишком дорогое. В ведомстве утверждают, что если тестовые заезды докажут, что техника не подходит для латвийской армии, договор с компанией заключен не будет. Однако Бюро по контролю за закупками сможет убедиться в законности сделки и ее соответствии заказу только после подписания договора и поставки первых машин.

Орлица Милда покинула гнездо на несколько часов и вернулась не одна. ​После более чем недельного голодания инстинкт выживания все же заставил орлицу Милду покинуть гнездо и яйца и отправиться на поиски пищи. Спустя почти шесть часов казалось, что у этой истории будет печальный конец, однако Милда неожиданно вернулась, да еще и с одним молодым орлом. Правда, его компания оказалась недолгой.

Женщина пенсионного возраста пожаловалась, что , несмотря на 36-летний рабочий стаж, ей было отказано в пенсии. Женщина сейчас проживает в Израиле, но когда-то жила в Латвии. Как оказалось, жители Латвии, которые сейчас проживают за границей, а когда-то жили и работали в Латвии, могут получать пенсию от Латвии только в том случае, если они проживают в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны или в странах, с которыми Латвия заключила соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения.

Российский политик Алексей Навальный рассказал о своем здоровье и о заболевших туберкулезом в колонии. По его словам, в его отряде в колонии высокая заболеваемость туберкулезом. Он написал, что у него самого температура 38,1 и сильный кашель. Также он отметил, что продолжает голодовку.

Вечером, 3 апреля полиция Дубая объявила о задержании группы людей, снимавшихся в "непристойном видео". Среди задержанных - 11 украинок. Видео появилось в социальных сетях в минувшую субботу. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина. Задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов).

Кремль прокомментировал маневры российской армии вблизи границы с Украиной. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перемещения российской армии не должны ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности: "Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. Но всегда очень внимательно относится к собственной безопасности".

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 119 новых случаев Covid-19, умерли три человека. Доля положительных результатов составила 3,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 348 случаев на 100 000 населения.

Обвинения политиков, направленные против передачи Латвийского телевидения (LTV) "Запрещенный прием", в которой журналисты освещали собственное исследование образования антител к вакцинам Pfizer и AstraZeneca, неприемлемы, считает Латвийская ассоциация журналистов (LŽA). LŽA призывает политиков и чиновников придерживаться принципов редакционной независимости.

Почти 8% латвийцев получили хотя бы первую дозу вакцины от Covid-19. В минувшие выходные, как и сегодня, продолжалась вакцинация населения во всех открытых приоритетных группах. Во время пасхальных каникул вакцинацию проводили крупные центры вакцинации. В общей сложности 121 868 человек в Латвии получили хотя бы одну дозу вакцины.

Британия начинает тестировать ковид-паспорта. На прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что паспорта могут быть введены внутри страны и для поездок за границу. В понедельник Джонсон, как ожидается, расскажет об этих планах подробнее, а также объявит о том, смогут ли жители Британии выезжать на отдых за рубеж с 17 мая.

Что почитать, чтобы отвлечься:

В центре Риги появятся огородики, уже заключены договоры с 140 арендаторами. Сообщается, что сезон будет открыт, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Территория будет открыта для всех, в том числе для тех, у кого здесь огородика нет, отдохнуть на лугу смогут все желающие.

Марва Элселехдар стала первой женщиной-капитаном в Египте. А потом поползли слухи, что она заблокировала Суэцкий канал. Женщины сейчас составляют всего 2% от всех сотрудников судоходных компаний в мире, согласно данным Международной морской организации. Марве и раньше было непросто делать карьеру.