Кто вам платит? ⟩ В пандемию многие закрываются, а они, наоборот, открылись. Что там происходит сейчас?

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Гости эфира: Елена Сафронова, руководитель отдела маркетинга ATTA CENTRE

Анна Жигалова, руководитель Via Jurmala Outlet Village

ATTA CENTRE - вакцины вместо конференций

3 августа 2020 года на улице Краста, 60, в эксплуатацию был сдан крупнейший в Балтии конференц-центр ATTA CENTRE общей площадью 22 700 квадратных метров. 29 конференц-залов, офисный центр, ресторан, большая парковка с зарядными станциями для электромобилей - центр был готов принять до 5500 человек одновременно. Еще 8 октября ATTA CENTRE организовал официальное открытие с гостями и закусками.

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"Свои двери он открыл в августе и провел достаточно успешные первые полтора месяца. Потом мы были вынуждены закрыть ATTA CENTRE, потому что пришла вторая волна - и все мероприятия были запрещены. Ну, и на данный момент ATTA CENTRE является закрытым помещением, где ничего не происходит. Никаких больших мероприятий, ничего, связанного с мероприятиями, не происходит на данный момент", - 13 марта в эфире программы "Личное дело" на LTV7 рассказал теперь уже бывший генеральный директор ATTA CENTRE Янис Астахов. Он называл центр своим детищем, но ввиду сложившейся ситуации ушел в другую деятельность.

"Обидно ли мне, что так произошло? Да, конечно, обидно", - не стал скрывать Астахов.

А уже 21 марта выяснилось, что ATTA CENTRE станет крупнейшим центром массовой вакцинации. Как сообщала передача Nekā personīga, за его аренду государство будет платить 45,5 тысячи евро в месяц. Еще 12 тысяч центр хочет получить за дезинфекцию и уборку помещений.

Отметим, что Бюро вакцинации установило требование к закупке центров - их площадь должна составлять не меньше пяти тысяч квадратных метров. Это автоматически исключило пять из восьми конкурсантов и вывело ATTA CENTRE в победители наравне с выставочным залом на Кипсале.

В пасхальные выходные в ATTA CENTRE стартовала массовая вакцинация, в какой-то момент даже выстроилась очередь, что не осталось незамеченным в социальных сетях.

От "Нас нельзя закрыть!" до "Доходов нет"

Via Jurmala Outlet Village в Пиньки тоже открылся в августе прошлого года. Открытие самого большого аутлет-комплекса в Балтии прошло громко и с размахом. В то же время городок открылся с заполненностью в 60%, и в октябре там обещали второе открытие - как говорил член правления Outletico Андрей Дозорцев, возможно, "грандиознее первого".

"Нас нельзя закрыть! А всех можно. Мы не торговый центр, у нас каждый магазин имеет выход на улицу и все разделено по блокам.

Поэтому, если закроют торговые центры (не хочется, конечно), мы только выиграем", - оптимистично отвечал Дозорцев на вопрос об угрозе второй волны Covid-19.

Галерея: Открытие Via Jurmala Outlet Village

На деле с декабря прошлого года торговля попала под ограничения эпидемиологической безопасности, в том числе Via Jurmala Outlet Village. В марте этого года городок вместе с другими торговыми центрами, представителями Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Альянса девелоперов недвижимого имущества и торговых центров подписал открытое письмо правительству, указав на критическую ситуацию в отрасли.

"Нового, наверное, ничего не скажу. Доходов нет. Нет арендаторов. Не происходят продажи.

При этом все фиксированные расходы на месте - начиная с налога на недвижимость, ну, и заканчивая, понятно, теми услугами, которые не отменить - нужна охрана, нужно поддерживать тепло", - 30 марта в программе "Сегодня вечером" Русского вещания LTV7 признала руководитель Via Jurmala Outlet Village Анна Жигалова.

30 марта стало известно, что на поддержку по оплате аренды торговым центрам планируется выделить до 20 млн евро, но есть ряд условий. В свою очередь, с 7 апреля могут работать магазины вне торговых центров.

Что новые послабления означают для Via Jurmala Outlet Village? Сможет ли комплекс открыться на полную мощь?

Рассчитывает ли Via Jurmala Outlet Village на помощь от государства за время простоя?

Ждать ли в городке новых магазинов и событий?

Обсудим также, почему IKEA и Depo могут открыться, а торговые центры - нет?