Вт, 6.04.2021
Будет или нет туда приглашен какой-то врач, я не знаю, все в руках ФСИН. Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального
Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Сегодня начинается вакцинация новой группы населения

Вакцинация. Иллюстративное фото ФОТО: Getty Images

С сегодняшнего дня, 6 апреля, планируется вакцинировать от Covid-19 членов семей с хронически больными детьми, сообщает Министерство здравоохранения.

В эту группу входят люди, проживающие в одном доме с детьми, у которых имеются определенные хронические и иммуносупрессивные заболевания.

Также с сегодняшнего дня могут вакцинироваться люди, ухаживающие дома за тяжелобольным человеком.

С 12 апреля планируется начать вакцинацию работников детских садов, специальных образовательных учреждений и учителей 1-6-х классов, которые имеют тесный контакт с детьми.

До 9 апреля Министерство образования и науки подготовит списки приоритетно вакцинируемых сотрудников учреждений образования.

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