Сегодня начинается вакцинация новой группы населения
С сегодняшнего дня, 6 апреля, планируется вакцинировать от Covid-19 членов семей с хронически больными детьми, сообщает Министерство здравоохранения.
С сегодняшнего дня, 6 апреля, планируется вакцинировать от Covid-19 членов семей с хронически больными детьми, сообщает Министерство здравоохранения.
В эту группу входят люди, проживающие в одном доме с детьми, у которых имеются определенные хронические и иммуносупрессивные заболевания.
Также с сегодняшнего дня могут вакцинироваться люди, ухаживающие дома за тяжелобольным человеком.
С 12 апреля планируется начать вакцинацию работников детских садов, специальных образовательных учреждений и учителей 1-6-х классов, которые имеют тесный контакт с детьми.
До 9 апреля Министерство образования и науки подготовит списки приоритетно вакцинируемых сотрудников учреждений образования.