Павлютс: от вакцинации на Пасху отказались почти две трети записавшихся

Он сообщил, что от запланированной вакцинации на Пасху отказалось более половины или даже две трети людей, которые числились в очереди вакцинируемых, поэтому пришлось быстро искать им замену.

В центры массовой вакцинации были доставлены именно вакцины AstraZeneca. Вакцины Moderna в настоящее время доступны в основном в практиках семейных врачей и медицинских учреждениях, а вакцин Pfizer в Латвии сейчас практически нет.

В целом за выходные дни от Covid-19 было привито около 7000 человек, и министр считает это хорошим результатом. По словам Павлютса, работа центров массовой вакцинации была успешной и показала, что в таких центрах можно прививать большое количество людей.

Вновь центры вакцинации планируется запустить к концу апреля, когда в Латвию будет доставлено большое количество вакцин, а в мае и июне они будут работать почти непрерывно. 46

Министр отметил, что по-прежнему скептически относится к идее отказа от групп вакцинируемых и введению живой очереди на прививки, чтобы в таких очередях не были вынуждены стоять пожилые люди.

На Латвийском радио министр сообщил, что эксперимент с живой очередью будет зависеть от погодных условий, чтобы людям не приходилось стоять на холоде. Планируется, что такой эксперимент может быть проведен в Риге.