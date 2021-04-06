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Покупка автомобиля в другом государстве ЕС – хорошая сделка. В поисках настоящей жемчужины, конкурентоспособных и привлекательных цен многие потребители Латвии решают отправиться на охоту в Германию. То, что на первый взгляд кажется простой покупкой, может быстро превратиться в полосу препятствий: какие документы нужны? Где платить НДС? И множество других вопросов. Чтобы покупка авто прошла гладко, прочтите эту статью!

Где искать машину из Германии?

Желание купить авто в Германии обычно связано с тем, что цены на такую же модель машины могут быть ниже, чем в Латвии. Еще одна причина, по которой автолюбители и коллекционеры покупают свои автомобили за границей, заключается в широком выборе и хорошем качестве желаемого авто. Многие немецкие ритейлеры предлагают свои автомобили потребителям по всей Европе через сайты. В Германии лучшие сайты для поиска подержанного автомобиля – это:

Mobile.de

Autoscout24.com

eBay Kleinanzeigen

Эти сайты известны как крупнейшие автомобильные рынки Германии. Поскольку Mobile.de и Autoscout24.com доступны на английском языке, ориентироваться на этих сайтах будет гораздо проще. В свою очередь eBay Kleinanzeigen, возможно, и нет на английском языке, но он, безусловно, является фаворитом, когда дело доходит до покупки и продажи подержанных товаров онлайн в Германии.

ФОТО: Пресс-фото

Новый или подержанный автомобиль?

Когда приходит время покупать автомобиль, у вас есть множество вариантов выбора. Вам нужно не только выбрать марку и модель, но и решить, хотите ли вы купить новый или подержанный автомобиль. Вот несколько советов, которые следует учитывать при покупке подержанного авто за границей:

Обязательно попросите продавца прислать вам VIN номер. С уникальным VIN - номером автомобиля вы можете отслеживать его историю (данные технических осмотров, аварии и т. д.).

Никогда не подписывайте договор, если вы не понимаете каждую фразу, которую использует продавец. Наймите немецкого переводчика, чтобы он прочитал контракт.

Настаивайте на том, чтобы дополнения к соглашению составлялись в письменной форме.

А если вы решили обратиться в немецкий автосалон за новым авто, то учтите следующее:

Добейтесь того, чтобы автосалон указал в вашем контракте возмещение НДС. Только в этом случае вы юридически защищены на случай возникновения проблем. В случае отсутствия юридического соглашения автосалон не обязан возвращать сумму НДС.

Подготовьтесь к покупке автомобиля: заранее получите информацию от автодилера о документах, необходимых для беспрепятственного вывоза авто.

При покупке нового автомобиля или автомобиля с пробегом менее 6.000 км вам необходимо платить НДС только в той стране, где вы регистрируете автомобиль, а не в стране, где вы его приобрели.

Как ввезти машину из-за границы?

Купить авто в Германии – это полдела, его еще нужно вывезти. Поэтому транспортировка автомобиля – еще один фактор, о котором вам необходимо позаботиться. Если вы хотите импортировать автомобиль самостоятельно, это можно сделать, отбуксировав его в Латвию из Германии или проехав на нем до самого дома. Если вы решите проделать весь путь за рулем нового авто, вам нужно будет посетить немецкий пункт регистрации автомобилей (Zulassungsstelle) и оформить транзитные номера.

В качестве альтернативы, более удобным способом может быть использование услуги импортера транспортных средств и доставка вашего автомобиля к вам домой. Это освободит вас от трудностей, которые могут возникнуть при личной транспортировке.

ФОТО: Пресс-фото