Часть центров массовой вакцинации будут работать еще два дня. Кто может привиться?

Сегодня, 6 апреля, будут работать шесть крупных центров - в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре Atta в Риге, в Валмиере, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.

В среду, 7 апреля, будут работать 11 центров вакцинации - в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре Atta в Риге, а также центры в Цесисе, Валмиере, Резекне, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.

В настоящее время прививки в центрах массовой вакцинации могут сделать: