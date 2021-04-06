Вт, 6.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
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Часть центров массовой вакцинации будут работать еще два дня. Кто может привиться?

Центр массовой вакцинации от Covid-19 в выставочном холле на Кипсале ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Часть центров массовой вакцинации от Covid-19 продолжат работу во вторник и среду, сообщили агентству LЕТА в Минздраве.

Сегодня, 6 апреля, будут работать шесть крупных центров - в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре Atta в Риге, в Валмиере, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.

В среду, 7 апреля, будут работать 11 центров вакцинации - в выставочном холле на Кипсале и конференц-центре Atta в Риге, а также центры в Цесисе, Валмиере, Резекне, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Юрмале и два центра в Даугавпилсе.

В настоящее время прививки в центрах массовой вакцинации могут сделать:

  • люди старше 70 лет,
  • люди с хроническими заболеваниями,
  • лица, проживающие вместе с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией,
  • люди, ухаживающие за тяжелобольными,
  • люди в возрасте от 60 до 70 лет.
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