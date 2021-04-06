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Знаете ли вы, что сейчас за один биткойн можно купить почти килограмм золота? Еще несколько лет назад это звучало бы совершенно невероятно, но в последнее время криптовалюта, которой едва исполнилось 10 лет, невольно отвоевала у золота часть рынка. Давайте посмотрим, что общего у золота и биткойна и чем они отличаются.

Как соотносятся золото и биткойн

И у золота, и у биткойна похожее предназначение – сохранять свою ценность и обеспечивать защиту от инфляции. Потому биткойн и стали называть цифровым золотом.

Вместе с тем цена золота по отношению к биткойну находится на самом низком уровне с момента создания биткойна. Если еще год назад за один биткойн можно было приобрести 4 унции золота, то сегодня уже 31. Для сравнения: на пике последнего цикла роста в 2017 году биткойн стоил 14 унций золота. Это свидетельствует о том, что биткойн перехватил у золота долю рынка. Однако если посмотреть на рыночную капитализацию обоих активов, то по сравнению с золотом биткойн кажется мальчишкой. Стоимость всего мирового золота составляет почти 11 триллионов долларов, рыночная же капитализация биткойна недавно достигла триллиона.

Биткойн против золота: смена поколений

Золото использовалось в качестве мерила стоимости еще за несколько столетий до нашей эры, благодаря чему золото укрепило себя в данной роли. В 1971 году, когда президент США Никсон отказался от золотого стандарта, фиксированная стоимость унции золота составляла 35 долларов. После того, как золото перестало требоваться для обеспечения доллара, традиционные валюты непрерывно теряли свою стоимость по отношению к золоту. Сейчас унция золота стоит 1730 долларов, то есть почти в 50 раз больше, чем в 1971 году. Возможно, в этом следует искать причины, почему золото рассматривается в качестве признанной инвестиции прежде всего людьми старшего поколения.

Биткойн же, напротив, более популярен среди молодых. Когда у миллениалов спросили, который из этих двух активов лучше сохраняет свою ценность, более ⅔ респондентов отдали предпочтение биткойну. Такие результаты показал проведенный в конце прошлого года опрос группы deVere, в котором приняли участие более 700 респондентов в возрасте от 15 до 40 лет.

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Сходства золота и биткойна

И золото, и биткойн являются редкими активами. Максимальное количество биткойнов – 21 миллион, из них 18,6 миллиона уже находятся в обращении. Золота в мире почти 200 000 тонн. И хотя точно не известно, сколько еще золота сокрыто в земных недрах, объем добываемого ежегодно золота составляет совсем небольшую долю от его общего количества.

Ни у золота, ни у биткойна нет собственника. Золото является составляющей нашей планеты, биткойн же представляет собой программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое создано на технологии блокчейн, доступной каждому.

Для получения обоих активов необходимо затрачивать энергию. Для добычи золота требуется соответствующее оборудование и ресурсы. Новые биткойны также переходят к первым собственникам в процессе добычи, однако функцию добычи выполняют устройства с высокой вычислительной мощностью, потребляющие в своей работе расчетный объем электричества.

Различия золота и биткойна

Поскольку золото использовалось в роли денег несколько тысяч лет, его стоимость со временем стабилизировалась. Биткойн же, напротив, славится своей волатильностью, при которой вовсе не редки колебания цены в несколько десятков процентов.

Биткойн можно перевести другому лицу дешево и быстро, независимо от размера перевода или местонахождения получателя. Транспортировать же большие количества золота сложно, и с этим сопряжены дополнительные расходы.