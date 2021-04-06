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Чем быстрее развивается технология блокчейн, тем чаще публичный блокчейн используется для создания каких-нибудь интересных приложений. Давайте посмотрим, что такое децентрализованные приложения и на базе каких блокчейнов их создают.

Что из себя представляют Dapp?

Централизованные веб-приложения вроде Facebook, Youtube или Bolt функционируют в компьютерной системе, принадлежащей организации, что дает компании-собственнику полную власть над приложением. В отличие от них приложения Dapp (происходит от английского словосочетания dezentralized application – децентрализованное приложение) созданы на блокчейне и работают независимо на базе смарт-контрактов. Поэтому центральный орган управления не требуется, приложение администрируется сообществом и защищено от цензуры разного рода. Если вы хотите получить представление о пестрой экосистеме децентрализованных приложений, то на сайте Stateofdapps.com перечислено более 3800 различных приложений, начиная с финансовых (Defi) и заканчивая играми и социальными сетями.

Платформы децентрализованных приложений

Как автомобили нуждаются в дорогах для езды, так и для работы децентрализованного приложения необходимо наличие технологии блокчейн, поддерживающей смарт-контракты. Именно на этот рынок ориентируются Ethereum и другие подобные технологии блокчейн. Чем больше приложений присоединится к конкретной платформе, тем больше будут масштабы экономической деятельности на основной сети. Это, в свою очередь, повышает стоимость всей сети.

Как и первая мировая криптовалюта биткойн, Ethereum выступает пионером в своей сфере и обладает преимуществом перед платформами, которые поддерживают смарт-контракты. Это означает, что львиная доля приложений работает именно на Ethereum, и ERC-20 имеет значительный перевес среди наиболее популярных стандартов, используемых для создания своих криптоактивов.

Но поскольку высокие комиссии в сети Ethereum по-прежнему остаются проблемой, у конкурирующих технологий блокчейн появляется больше возможностей для привлечения новых пользователей. По данным февральского отчета компании DappRadar, занимающейся анализом децентрализованных приложений, некоторые пользователи Ethereum уже используют приложения Defi для перехода на другие платформы. Важнейшим конкурентом Ethereum выступает блокчейн Binance Smart Chain (BSC), который в феврале обошел Ethereum по объему сделок и на котором было запущено больше новых приложений Defi. Это стало одной из причин, по которым Binance Coin (BNB) продемонстрировала заметный рост в рейтинге криптовалют и по доле рынка удерживает третье место за биткойном и эфириумом.