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Спрос на использование сети Ethereum за последний год резко увеличился. Чтобы активнее идти в массы и удовлетворять спрос миллионов, а не тысяч пользователей, Ethereum должен предлагать быстрые и недорогие транзакции. Хорошая новость заключается в том, что вокруг Ethereum развивается экосистема решений масштабируемости второго уровня (L2), которая открывает различные возможности для расширения Ethereum.

Что такое второй уровень Ethereum и зачем он нужен?

Увеличение пропускной способности блокчейна не такая уж простая задача, поскольку классическая структура блокчейна при обработке каждой транзакции обращается ко всем членам сети. Это в свою очередь ограничивает возможности всей системы по обработке транзакций пропускной способностью одного узла. Сейчас блокчейн Ethereum способен обрабатывать около 15 транзакций в секунду. Этого количества хватало в первые годы существования Ethereum, но сейчас уже явно недостаточно. В обозримом будущем появится решение этой проблемы в виде обновления ETH 2.0, которое будет разбивать блокчейн Ethereum на 64 части для распределения нагрузки. Однако путь к этому требует времени.

Такая ситуация привела к формированию вокруг Ethereum нового сектора – решений второго уровня (англ. layer 2). Это собирательное название проектов, которые обрабатывают транзакции вне основного блокчейна Ethereum, что позволяет рассредоточивать нагрузку.

Каковы самые распространенные решения второго уровня ETH?

Решения второго уровня включают несколько разных методов. Целью одних являются более быстрые платежи, другие же сосредоточиваются на масштабировании смарт-контрактов. Один из способов – создание между двумя сторонами так называемого канала состояний (англ. state channel). Этот метод аналогичен методу сети Bitcoin lightning, в которой сделки можно совершать в неограниченном количестве таким образом, что на блокчейне запечатлевается лишь конечный результат.

Второй способ, который находит все большее применение, – перенос транзакций на так называемый сайдчейн (боковую цепь, англ. side chain). Это отдельные цепи блокчейн, и когда сделки подтверждены, криптоактив переводится обратно на основную цепь. Это дает пользователям возможность наслаждаться преимуществами боковой цепи, не создавая нагрузку на основную цепь. Самыми известными из таких проектов являются, например, Polygon (прежнее название – Matic Network), Loopring, OMG Network и многие другие. Так, самая известная децентрализованная биржа Uniswap недавно сообщила, что ее новая платформа V3 в качестве решения L2 будет использовать быстроразвивающийся проект Optimism. Обновление Uniswap будет запущено в мае этого года. Быстрое развитие самой биржи Uniswap сопровождается закреплением позиций ее токена UNI в Топ-10 криптовалют по капитализации рынка.