Завершена вторая служебная проверка по закупке вакцин от коронавируса

Политик сообщил, что ознакомился с результатами проверки, но еще не опубликовал их - результаты служебной проверки будут представлены общественности в ближайшие дни.

Министр также отказался говорить об ответственности некоторых людей на данный момент.

Сообщается, что в начале марта Павлютс инициировал вторую служебную проверку закупок вакцин против Covid-19 при создании портфеля вакцин с прошлой осени.

Проверка должна была охватить все закупки вакцин, связанные с созданием портфеля вакцин прошлой осенью и зимой. Цель проверки заключалась в том, чтобы "развеять любые сомнения в том, что есть какие-либо другие эпизоды, к примеру - закупка второй поставки вакцины от Pfizer уже в декабре, и чтобы выяснить, есть ли другие ситуации, в которых было бы необходимо оценить дисциплинарную ответственность некоторых принимающих решения лиц".

Как сообщалось ранее, Павлютс инициировал проверку в связи с несколькими из первых закупок вакцины BioNTech/Pfizer против Covid-19, в ходе которых Латвия закупила меньше вакцин, чем было доступно. В результате проверки министр возбудил дисциплинарное производство в отношении заместителя начальника отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения Айнара Лакбергса и государственного секретаря Министерства здравоохранения Дайны Мурмане-Умбрашко.