Умер голос российского бокса Владимир Гендлин

"Ведомости" сообщают, что в марте Гендлин перенёс обширный инфаркт и две операции. После выписки из больницы Гендлин заболел коронавирусом, который дал осложнения в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.

Федерация бокса назвала смерть Гендлина "невосполнимой утратой для всего боксёрского сообщества".

Владимир Гендлин был первым титульным комментатором бокса в России, кто сумел создать собственное звучание и добиться абсолютной узнаваемости. Кроме того, он был одним из главных популяризаторов бокса в России.

Он первым создал фильмы о Рое Джонсе-младшем, Майке Тайсоне, Косте Цзю и других легендах бокса. Гендлин комментировал практически все крупнейшие профессиональные боксёрские поединки, а также дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" (2003, 2009).

До начала комментаторской карьеры Гендлин был боксёром. Он провёл 51 бой на любительском уровне и одержал 50 побед.