Умер голос российского бокса Владимир Гендлин
В понедельник, 5 апреля, на 85-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Гендлин. Об этом сообщает Федерация бокса России.
В понедельник, 5 апреля, на 85-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Гендлин. Об этом сообщает Федерация бокса России.
"Ведомости" сообщают, что в марте Гендлин перенёс обширный инфаркт и две операции. После выписки из больницы Гендлин заболел коронавирусом, который дал осложнения в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.
Федерация бокса назвала смерть Гендлина "невосполнимой утратой для всего боксёрского сообщества".
Владимир Гендлин был первым титульным комментатором бокса в России, кто сумел создать собственное звучание и добиться абсолютной узнаваемости. Кроме того, он был одним из главных популяризаторов бокса в России.
Он первым создал фильмы о Рое Джонсе-младшем, Майке Тайсоне, Косте Цзю и других легендах бокса. Гендлин комментировал практически все крупнейшие профессиональные боксёрские поединки, а также дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" (2003, 2009).
До начала комментаторской карьеры Гендлин был боксёром. Он провёл 51 бой на любительском уровне и одержал 50 побед.
На 85-м году жизни скончался известный комментатор и голос российского бокса Владимир Гендлин. Он перенес коронавирус, но не заметил болезни, из-за чего у него развилась пневмония.— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 5, 2021
Соболезнуем родным и близким Владимира Ильича. pic.twitter.com/8bhI4OoU0p