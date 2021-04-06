ВИДЕО ⟩ Финский судья лишился семи зубов во время хоккейного матча

В одном из эпизодов во втором периоде матча шайба срикошетила в лицо арбитра после сильного броска по воротам "Юкурита". Судья тут же оказался на льду и долгое время не мог подняться.

Сообщается, что в результате удара судья получил перелом верхней челюсти и повредил как минимум семь зубов, из них четыре полностью оторвались, три сломаны. Позже у Койстинена также было диагностировано сотрясение мозга.

"Всё потускнело, как будто кто-то выключил свет. Вот почему я упал, но я пришёл в сознание очень быстро. Когда лежал на льду, мне казалось, что все зубы выпали изо рта. Потом я два с половиной часа пролежал в кресле стоматолога", - приводит слова арбитра "Р-Спорт".

"Зато у меня теперь хороший режим для похудания, так как около месяца не смогу есть твёрдую пищу. Готовлюсь к лету", - пошутил Койстинен.