"Реал" и "Манчестер Сити" стали на шаг ближе к полуфиналу

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1

В первом противостоянии "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссии", которое состоялось в Англии, "горожане" сумели добиться минимальной победы со счётом 2:1. Это позволило немецкой команде сохранить неплохие шансы на выход в полуфинал перед ответным поединком, который пройдёт 14 апреля в Германии.

Счёт в матче на 19-й минуте открыл полузащитник Кевин Де Брёйне. На 84-й минуте форвард "Боруссии" Марко Ройс сравнял счёт, но в концовке встречи англичане снова вышли вперёд благодаря голу Филипа Фодена.

Реал Мадрид - Ливерпуль 3:1

До начала первого четвертьфинального матча между "Реалом" и "Ливерпулем" казалось, что без выбывших основных защитников Серхио Рамоса и Рафаэля Варана у мадридской команды будут проблемы, но они довольно буднично справились с соперником.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл Винисиус Жуниор, а уже на 36-й минуте Марко Асенсио удвоил преимущество "галактикос". На 51-й минуте египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вернул интригу матчу, но уже на 65-й минуте второй гол Винисиуса Жуниора вернул "Реалу" комфортное преимущество.

🇧🇷 Винисиус Жуниор (20 лет, 268 дней) стал вторым в списке самых юных бомбардиров "Реала" в плей-офф #ЛигаЧемпионов после Рауля Гонсалеса (18 лет, 253 дня) 👏 pic.twitter.com/rjgJDz0vR0 — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 6, 2021

Ответная встреча "Реала" и "Ливерпуля" состоится 14 апреля на стадионе "Энфилд" в Англии.