"Мы едем спасать". У колонии, где сидит Навальный, собрались его сторонники, медики и СМИ

В конце прошлой недели эту акцию анонсировал связанный с Навальным профсоюз "Альянс врачей" (в России организация признана иностранным агентом).
"Мы едем не протестовать. Мы едем спасать",
- заявила ее председатель, лечащий врач Навального Анастасия Васильева - она также присутствует у ИК-2.
Ранее в российской ФСИН сообщили, что Навального с "признаками респираторного заболевания" перевели в медико-санитарную часть колонии. По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, в медсанчасти нет врачей, присутствует только фельдшер.
До новости о переводе в медсанчасть Навальный сообщил о температуре 38,1 и сильном кашле, а также о заболевших туберкулезом в его отряде. Также сообщалось, что в колонии оппозиционер похудел на 13 килограммов, а неделю назад он объявил голодовку.
При помощи голодовки Навальный пытается добиться приема настоящего врача - еще с конца марта сам политик и его юристы стали говорить о том, что он ощущает боли в спине и онемение в ногах, однако в колонии ему не оказывают должной медицинской помощи. Также Навальный сообщил о "пытке бессонницей": по ночам его будят каждый час - якобы из-за его статуса "склонного к побегу".
Несмотря на отсутствие доступа к врачу, в колонию пустили российские провластные СМИ, после чего в РИА Новости и RT вышли репортажи о том, насколько комфортно живется в колонии заключенным, а также что Навальный требует для себя особых условий.
Ранее глава международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар попросила президента России Владимира Путина допустить к Навальному врача. "Есть реальная перспектива, что Россия доведет его до медленной смерти", - сказала Калламар 5 апреля. До того, как занять пост главы Amnesty International, она была одним из спецдокладчиков по делу об отравлении Алексея Навального.