"Мы едем спасать". У колонии, где сидит Навальный, собрались его сторонники, медики и СМИ

В конце прошлой недели эту акцию анонсировал связанный с Навальным профсоюз "Альянс врачей" (в России организация признана иностранным агентом).

- заявила ее председатель, лечащий врач Навального Анастасия Васильева - она также присутствует у ИК-2.

Ранее в российской ФСИН сообщили, что Навального с "признаками респираторного заболевания" перевели в медико-санитарную часть колонии. По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, в медсанчасти нет врачей, присутствует только фельдшер.

До новости о переводе в медсанчасть Навальный сообщил о температуре 38,1 и сильном кашле, а также о заболевших туберкулезом в его отряде. Также сообщалось, что в колонии оппозиционер похудел на 13 килограммов, а неделю назад он объявил голодовку.

При помощи голодовки Навальный пытается добиться приема настоящего врача - еще с конца марта сам политик и его юристы стали говорить о том, что он ощущает боли в спине и онемение в ногах, однако в колонии ему не оказывают должной медицинской помощи. Также Навальный сообщил о "пытке бессонницей": по ночам его будят каждый час - якобы из-за его статуса "склонного к побегу".

Несмотря на отсутствие доступа к врачу, в колонию пустили российские провластные СМИ, после чего в РИА Новости и RT вышли репортажи о том, насколько комфортно живется в колонии заключенным, а также что Навальный требует для себя особых условий.