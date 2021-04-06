Выросла конкуренция за депутатские места в самоуправлениях

Предполагается, что в целом может быть подано около 300 кандидатских списков, что меньше, чем на прошлых выборах, так как уменьшилось количество самоуправлений. В то же время конкуренция за депутатские места увеличилась - сейчас на одно место претендуют в среднем семь кандидатов, тогда как на предыдущих выборах - пять.