Выросла конкуренция за депутатские места в самоуправлениях

Сегодня завершается срок подачи кандидатских списков на муниципальные выборы, которые пройдут 5 июня.
Предполагается, что в целом может быть подано около 300 кандидатских списков, что меньше, чем на прошлых выборах, так как уменьшилось количество самоуправлений. В то же время конкуренция за депутатские места увеличилась - сейчас на одно место претендуют в среднем семь кандидатов, тогда как на предыдущих выборах - пять.
CVK готовится к проведению выборов с соблюдением строгих эпидемиологических требований, но в целом они не будет отличаться от тех, что необходимо соблюдать сейчас, сообщила Берзиня.