Латвия получила 10 530 доз вакцины Pfizer. Кому они предназначены?

Все полученные дозы будут использованы для вакцинации людей старше 60 лет, жителей с хроническими заболеваниями, лиц, которые проживают в одном домохозяйстве с хронически больными детьми или детьми с иммуносупрессией, лиц, которые на дому ухаживают за тяжелобольными людьми, медиков и работников центров социального ухода.