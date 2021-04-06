СМИ: Контракт Знарка с "Динамо" сорвался

"Спорт-Экспресс" писал о том, что Знарок подпишет контракт с "Динамо" по схеме "1+1", а официальная информация о назначении появится в ближайшее время.

Позднее "Матч ТВ" сообщил, что Знарок не станет главным тренером московского клуба. По информации источника, клуб неожиданно изменил решение относительно кандидатуры Знарка.

По информации "Чемпионата", переговоры с Олегом Знарком сорвались в том числе потому, что руководство бело-голубых не хотело видеть в системе клуба давнего помощника Знарка - Харийса Витолиньша. В свою очередь наличие Витолиньша в тренерском штабе - одно из основных условий Знарка.

"Чемпионат" сообщает, что теперь основным претендентом на пост главного тренера московского "Динамо" является Алексей Кудашов.

В этом сезоне московское "Динамо" под руководством Владимира Крикунова завершило выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в серии второго раунда плей-офф СКА (1-4).

Знарок, в свою очередь, в минувшем сезоне возглавлял московский "Спартак", который второй сезон кряду выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому "Динамо" со счётом 2-4. А в этом сезоне "Спартак" всухую в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4).