СМИ: Знарок близок к возвращению в "Динамо"

По информации источника, Знарок подписал контракт с клубом по схеме "1+1". В ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

В конце марта телеграм-канал "Хоккей без зрителей" сообщал, что основными претендентами на должность главного тренера московского "Динамо" являются Олег Знарок и Алексей Кудашов.

В этом сезоне московское "Динамо" под руководством Владимира Крикунова завершило выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в серии второго раунда плей-офф СКА (1-4).

Знарок, в свою очередь, в минувшем сезоне возглавлял московский "Спартак", который второй сезон кряду выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому "Динамо" со счётом 2-4. А в этом сезоне "Спартак" всухую в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4).