Covid-19: В Литве - 686 новых случаев, в Эстонии - 899

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5413 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 899 тестов (16,6%), скончались 14 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 995,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 17,8%.

В больницах Эстонии находятся 686 пациентов с коронавирусом.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки проведено 3699 молекулярных тестов (ПЦР) и 1795 антигенных тестов на Covid-19.