Covid-19: В Литве - 686 новых случаев, в Эстонии - 899
За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек. В Эстонии - 899 новых случаев и 14 смертей.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек. В Эстонии - 899 новых случаев и 14 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5413 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 899 тестов (16,6%), скончались 14 человек с коронавирусом.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 995,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 17,8%.
В больницах Эстонии находятся 686 пациентов с коронавирусом.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.
За минувшие сутки проведено 3699 молекулярных тестов (ПЦР) и 1795 антигенных тестов на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 382,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.