В центре Москвы закрывается исторический продовольственный магазин, проработавший более ста лет, пишет Reuters.

Открытый в начале 20-го века магазин купцов Елисеевых известен из-за интерьера в роскошном стиле необарокко. В советские времена он был известен как "Гастроном №1". В нем продают деликатесы и сувениры. Однако в последние дни на полках царит необычная пустота, так как из-за юридических проблем и туристического затишья было принято решение в апреле его закрыть.

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

"Это было не только место, куда можно пойти и купить продуктов", - рассказывает жительница Москвы Елена Бахтина, закупавшаяся в магазине Елисеевых в один из последних дней его существования. "Это символ города. Иногда иду сюда, чтобы полюбоваться интерьером. Жаль, что у нас ничего такого больше не будет".

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Магазин полюбили туристы, однако из-за пандемии Covid-19 их число значительно снизилось.

Представитель Торгово-промышленной палаты РФ Александр Каншин рассказал местным СМИ, что к закрытию привели несколько обстоятельств, в том числе юридические дрязги и изменение привычек покупателей.

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Мосгордума подтвердила, что новые хозяева помещений будут обязаны сохранить роскошные интерьер магазина купцов Елисеевых.