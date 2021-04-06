Видео ⟩ В Северном море опасно накренилось грузовое судно: эвакуированы 12 человек
В понедельник с грузового судна у берегов Норвегии был эвакуирован экипаж, а само судно дрейфует и рискует перевернуться и затонуть, сообщает Reuters.
В понедельник с грузового судна у берегов Норвегии был эвакуирован экипаж, а само судно дрейфует и рискует перевернуться и затонуть, сообщает Reuters.
Нидерландское грузовое судно Eemslift Hendrika накренилось в понедельник во время плохих погодных условий
Незамедлительно была начата спасательная операция, на место происшествия вылетел вертолет норвежских спасателей. Часть экипажа Eemslift Hendrika была эвакуирована с палубы судна, а часть людей прыгнула в воду и была спасена оттуда.
С судна были эвакуированы все 12 членов экипажа.
Танкер из Нидерландов рискует перевернуться в море у берегов Норвегии. Экипаж с него уже эвакуировали, но есть опасность, что в воду попадёт около 350 тонн нефти pic.twitter.com/1LoPGrjipE— Лента.ру (@lentaruofficial) April 6, 2021
Сейчас Eemslift Hendrika дрейфует в Северном море, примерно в 130 километрах от берегов Норвегии.
Представители береговой службы Норвегии рассказали, что во время бури перестал работать главный двигатель судна, в результате чего оно накренилось.
Есть риск переворачивания и затопления судна. Если оно перевернется, в море может попасть находящееся в нем топливо.
Построенное в 2015 Eemslift Hendrika - 11,6-метровое транспортное судно яхтенного типа.