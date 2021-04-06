Вт, 6.04.2021
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Алексей Навальный

Видео ⟩ В Северном море опасно накренилось грузовое судно: эвакуированы 12 человек

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В понедельник с грузового судна у берегов Норвегии был эвакуирован экипаж, а само судно дрейфует и рискует перевернуться и затонуть, сообщает Reuters.

Нидерландское грузовое судно Eemslift Hendrika накренилось в понедельник во время плохих погодных условий

Незамедлительно была начата спасательная операция, на место происшествия вылетел вертолет норвежских спасателей. Часть экипажа Eemslift Hendrika была эвакуирована с палубы судна, а часть людей прыгнула в воду и была спасена оттуда. 

С судна были эвакуированы все 12 членов экипажа.

Сейчас Eemslift Hendrika дрейфует в Северном море, примерно в 130 километрах от берегов Норвегии.

Представители береговой службы Норвегии рассказали, что во время бури перестал работать главный двигатель судна, в результате чего оно накренилось.

Есть риск переворачивания и затопления судна. Если оно перевернется, в море может попасть находящееся в нем топливо.

Построенное в 2015 Eemslift Hendrika - 11,6-метровое транспортное судно яхтенного типа.

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