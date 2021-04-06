Вт, 6.04.2021
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Алексей Навальный
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На лыжах через границу: норвежец пытался избежать карантина

Иллюстративное фото ФОТО: gorillaimages/Shutterstock.

В попытке избежать десятидневного карантина, 50-летний норвежец решил добраться до дома из Швеции на лыжах. Однако хитрый план завершился спасательной операцией и объяснениями с полицией, сообщает Euronews.

Действующие в Норвегии ограничения предусматривают, что, возвращаясь из-за границы, необходимо предоставить отрицательный тест на Covid-19 и провести десять дней в карантине в гостинице.

"Он хотел вернуться в Норвегию, чтобы забрать документы, и потом вернуться в Швецию, где работает", - рассказал агентству AFP представитель спасательной службы. "Чтобы избежать требований карантина, он решил пересечь границу в горах. Расстояние составляло примерно 40 километров".

Однако после того, как он проехал на лыжах примерно 25 километров, погода ухудшилась. На норвежской стороне мужчину заметил оленевод, а до прибытия спасателей ему помогали два рыбака. Спасатели доставили лыжника в полицию, где он был "рассержен и не извинился".

Сейчас мужчина находится в карантине в гостинице - таким образом, его план потерпел неудачу.

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